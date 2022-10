Napravite sami svoje raviole

Zovemo ju manistra, maneštra, pasta ili pašta, postoji u više stotina čarobnih oblika i može se jesti u vjerojatno još toliko kombinacija. Danas je njezin dan, što je savršen razlog da zasučemo rukave i bacimo se na pripremu domaće tjestenine. Zapamtite, na Svjetski dan tjestenine kalorije se ne broje!

Osnovni sastojci su brašno, jaja, sol i, po potrebi, voda, a vlastitu tjesteninu možete napraviti u deset ili trideset minuta - ovisno o tome radite li ju ručno ili pomoću kuhinjskog uređaja. Ako u životu težite jednostavnosti, slijede tips & tricks koji će vam pomoći u tome da domaću paštu napravite u manje vremena nego što bi vam trebalo da odete do trgovine i kupite ju.

· 400 g brašna tipa 00

· 4 jajeta

· prstohvat soli

Za početak je sve sastojke potrebno pomiješati i izmijesiti tijesto koje ćemo kasnije oblikovati. To možete učiniti rukama, kao što su imale običaj naše bake ili mikserom, kao moderne mame. U slučaju da želite utrošiti manje vremena na pripremu i izbjeći lijepljenje smjese za prste, predlažemo drugu opciju. Samo ubacite sve sastojke u svoj Kenwood kMix, na njega pričvrstite osnovni nastavak za miješanje tijesta i ostalo prepustite svojem pomoćnom kuharu. Sve će trajati tek par minuta.

Kada je smjesa gotova, pokrijte ju prozirnom folijom i ostavite na pola sata. Nakon toga slijedi najzanimljiviji dio - oblikovanje! Koristite li za izradu tjestenine kuhinjski uređaj, na njega pričvrstite nastavak za rezanje tjestenine i izradite spljošteno tijesto do željene debljine. Stavite ga na ravnu površinu koju ste prethodno pobrašnili i krenite u oblikovanje. Tijesto, naravno, možete razvaljati i ručno, pomoću valjka, no izrada će trajati značajno duže, a proces će biti naporniji. Oblikovati ju također možete ručno, no uz Kenwood kMix i njihovih 13 nastavaka za oblikovanje tjestenine, svaki će komadić izgledati jednako.

Iako najčešće uživamo u par njezinih vrsta i oblika, zahvaljujući kuhinjskim uređajima, danas se u kuhinji možemo malo i poigrati. Bigoli, bucatini, conchigliette, fusilli, maccheroni lisci, orecchiette, silatelli, spaccatelli, casarecce, linguine, pappardelle, spaghetti quadri samo su neki od oblika tjestenine za koje vjerojatno nikada niste čuli, a koje brzo i jednostavno možete izraditi pomoću Kenwood kMix uređaja. Njegovih sedam nastavaka za rezanje i 13 nastavaka za oblikovanje tjestenine omogućit će vam da talijansku paštu izradite za tek pet minuta, zabavljajući se u svojoj kuhinji. Postoji li bolji način na koji ćete obilježiti Svjetski dan tjestenine od ovoga?