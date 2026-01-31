Od dostave hrane do "shopping centra na dlanu"

Wolt je u 2025. još jednom potvrdio poziciju vodeće dostavne platforme u Hrvatskoj, zaključivši godinu s nekoliko desetaka milijuna proizvoda naručenih putem platforme, što predstavlja dvoznamenkasti rast u odnosu na prethodnu godinu. I dok dvije trećine narudžbi i dalje dolaze iz restoranske ponude, značajan rast bilježi segment maloprodaje.

Ako vam se činilo da su svi stalno jeli burgere - bili ste u pravu. Cheeseburger je bio najčešći izbor diljem Hrvatske, odmah iza njega piletina (klasična i spicy), zatim "double" verzije za veći apetit i tzv. "premium" burgeri za one koji žele nešto više. No ono što najviše govori o korisnicima jest kako se obrok slagao: gotovo svaki burger išao je s pomfritom - štoviše, svaki treći obrok stigao je upravo u toj kombinaciji. No, iznenađenje godine su umaci - pojavili su se u košaricama češće nego salate, sendviči i pekarski proizvodi zajedno, te su po popularnosti stigli odmah iza pizze.

Osim toga, jedna od tihih revolucija 2025. dogodila se na štapićima: sushi je postao nova pizza petkom navečer. A uz njega su se ravnopravno javljali ramen, wok i curry - azijska kuhinja više nije "egzotika", nego svakodnevni izbor.

Posljednji podaci ukazuju na to da Hrvati više ne koriste aplikaciju isključivo za naručivanje hrane. Više od trećine naručenih proizvoda je iz područja maloprodaje, što znači da su korisnici prihvatili Wolt kao alat za rješavanje svakodnevnih situacija - od nabavke špeceraja za ručak pa do hitne kupnje baterija i diskretnog naručivanja seks igračaka.

Paradigmu „shopping centra na dlanu" posebice su prigrlili Zagrepčani koji platformu koriste za naručivanje hrane, ali i za dostavu namirnica i svakodnevnih potrepština. U Rijeci se Wolt također sve više koristi za kupovinu namirnica, što dokazuje i snažan rast narudžbi iz Wolt Marketa, dok su u Splitu i Osijeku korisnici i dalje prvenstveno orijentirani na gotove obroke iz restorana.

„Prošla je godina još jednom potvrdila da dostava nije stvar lijenosti, nego praktične logistike. Danas kad vam treba punjač u ponoć, test za trudnoću u diskreciji ili čokoladna torta za zaboravljenu godišnjicu - očekujete da to dođe brzo i bez greške. Povjerenje nije fraza. Povjerenje je kad znaš da će stići. I upravo zato razvijamo svaki aspekt Wolta s točno tim korisnikom na umu", istaknuo je Marin Šušnjar, generalni direktor Wolt Hrvatska.

Krajem 2025., Wolt je predstavio najvažniji redizajn svoje aplikacije do sada. Nema više traženja "koja trgovina ima što", korisnik sada ne kreće od trgovine, već od proizvoda.

"Redizajn nismo napravili zbog estetike. Napravili smo ga zato što se korisnici više ne ponašaju kao prije," objašnjava Marin Šušnjar. "Danas želite usporediti, odlučiti i kliknuti - bez razmišljanja. Mi smo to omogućili, stoga ovo ažuriranje odražava promjene u kupovnim navikama i postavlja čvrste temelje za daljnji razvoj Wolta kao lokalne trgovinske platforme u godinama koje dolaze."

Wolt je vodeća hrvatska dostavna platforma, koja je dostupna u 35 hrvatskih gradova i surađuje s nekoliko tisuća partnerskih restorana i trgovina, a dostava pritom dolazi u roku od 30 minuta.