Future Tense se dalje širi

Konferencija Future Tense powered by Lürssen, iza koje stoji agencija Komunikacijski laboratorij, i Udruga za promociju pametnih industrija udružile su snage potpisivanjem jedinstvenog strateškog Sporazuma o ekosustavu za razvoj spremnosti za budućnost.

Cilj suradnje je poticati razvoj društva znanja, jačati kulturu inovacija te promicati i širiti nove tehnologije, znanstvena dostignuća i poslovne modele unutar okvira koncepta pametne industrije (Smart industry).

Partnerstvo obuhvaća zajedničko oblikovanje sadržaja, organizaciju stručnih panela, predavanja i radionica, kao i razvoj edukativnih materijala i istraživačkih inicijativa. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje akademske zajednice, industrije i tehnoloških projekata kako bi se stvorila platforma za razvoj pametnih proizvoda, primjenu umjetne inteligencije, razvoj inovacijskih ekosustava i popularizaciju novih poslovnih modela budućnosti.

„Konferencija Future Tense powered by Lürssen temelji se na ideji suradnje svih dionika jer jedino tako možemo osigurati otpornost društva na izazove koji nam tek dolaze. Ovim sporazumom dodatno potičemo razmjenu znanja i dugoročno, strateško razmišljanje o budućnosti na našem tržištu", izjavila je Manuela Šola, direktorica agencije Komunikacijski laboratorij.

Predsjednik Udruge za promociju pametnih industrija, prof. dr. sc. Slavko Vidović, naglasio je: „Smart industry nije samo tehnološki koncept, već strateški pristup koji omogućuje održivi razvoj i globalnu konkurentnost. Ova suradnja otvara vrata novim aktivnostima i inovacijama koje će potpomoći razvoj organizacijske otpornosti i izgradnju spremnosti za budućnost hrvatskog gospodarstva."

Ovim partnerstvom Future Tense powered by Lürssen dodatno potvrđuje svoju ulogu ključne platforme za povezivanje poslovnih lidera, predstavnika akademske zajednice, javne uprave i drugih dionika usmjerenih na stvaranje bolje budućnosti. Šesto izdanje konferencije održat će se 22. travnja 2026. u Mozaik Event Centru u Zagrebu.