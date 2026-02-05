Franck se širi u BiH

Nakon što je Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine utvrdilo da za predmetnu transakciju ne postoji obaveza prijave namjere koncentracije u skladu sa Zakonom o konkurenciji, Franck je zaključio proces akvizicije tvornice za preradu kave u Posušju te lokalnih brendova kave Branck caffé i Dolce caffe.

Time Franck dodatno jača svoju dugoročnu prisutnost na tržištu Bosne i Hercegovine te nastavlja razvoj lokalnog poslovanja kroz ulaganja u proizvodne kapacitete, distribuciju i brend portfelj. Svi zaposlenici tvornice u Posušju pridružuju se Franckovom timu, uz zadržavanje kontinuiteta poslovanja i unapređenje operativnih procesa.

Franckovo preuzimanje tvornice u Posušju i lokalnih brendova nadovezuje na prethodno uspostavljenu izravnu distribuciju Franckovih proizvoda na tržištu Bosne i Hercegovine, koja je sada proširena na sve prodajne kanale te predstavlja nastavak strateškog razvoja usmjerenog na jačanje konkurentnosti i operativne učinkovitosti, uz širenje asortimana i dodatnu vrijednost za potrošače. U okviru tog razvoja, Franck će, uz svoj portfelj, distribuirati i kavu Branck te Chio brendove u kategoriji snack proizvoda.

„Ovom akvizicijom dodatno jačamo našu proizvodnu prisutnost i izvrsnost u Bosni i Hercegovini i stvaramo snažnu osnovu za daljnji razvoj. Tvornica u Posušju, zajedno s ljudima koji u njoj rade i prepoznatljivim lokalnim brendovima, postaje dio integriranog proizvodnog sustava Francka u regiji, s jasnim fokusom na stabilnost poslovanja i dugoročnu vrijednost za tržište," rekao je Edin Škaljić, direktor Francka za BiH.

U narednom razdoblju planirana je postupna integracija brendova u Franckovu prodajnu i distribucijsku mrežu.