Uber predstavio nove usluge prijevoza tijekom Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara

Uoči početka Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara Milano Cortina 2026, Uber je, kao službeni partner za usluge prijevoza, predstavio nove usluge mobilnosti - Uber Ski za prijevoz skijaške opreme, Uber Reserve za unaprijed rezervirane vožnje te limitiranu uslugu Uber Snowmobile, jedinstveno iskustvo vožnje tzv. motornim sanjkama (snowmobile) kroz alpske staze.

Tijekom predstojećih Zimskih olimpijskih igara očekuje se dolazak više od 1,5 milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta, od Milana i Verone do Cortine i šireg alpskog koridora. Predviđa se nekoliko milijuna zahtjeva za vožnje uz porast potražnje i do 200% u najfrekventnijim danima, osobito prema zračnim lukama, kolodvorima, hotelima i lokacijama natjecanja. Kako bi odgovorio na povećanu potražnju, Uber je odlučio proširiti opseg svojih usluga tijekom trajanja Igara.

Nove usluge: Uber Ski i Uber Reserve

Kako bi putnicima olakšao dolazak na skijališta i povratak s istih, Uber za svoje korisnike uvodi novu Uber Ski opciju vožnje namijenjenu putnicima koji putuju sa skijaškom opremom: skijama, snowboardima i zimskom opremom s ciljem jednostavnijeg kretanja između hotela, žičara i ključnih lokacija diljem planinske regije.

Uz uslugu Uber Reserve, posjetitelji mogu rezervirati svoje vožnje unaprijed kako bi lakše planirali putovanja između zračnih luka, željezničkih kolodvora, smještaja i lokacija natjecanja, pomažući putnicima da izbjegnu gužve tijekom najprometnijih razdoblja.

Jedinstveno iskustvo u Cortini: Uber Snowmobile - prijevoz motornim sanjkama

Uz redovne usluge prijevoza tijekom Igara, Uber u suradnji s lokalnim partnerom Snowdreamers, uvodi limitiranu zimsku uslugu vožnje Uber Snowmobile u području Cortine d'Ampezzo.

Korisnici će putem Uber aplikacije moći zatražiti jednosatnu vožnju motornim sanjkama (tzv. snowmobileom) u odabranim terminima kako bi osigurali jedinstveno iskustvo vožnje kroz slikovita alpska područja izvan naseljenih mjesta. Svaka vožnja uključuje profesionalnog vozača, sigurnosnu opremu, a korisnici će dobiti i Uberov ekskluzivni brendirani promo komplet.

Uber Snowmobile bit će dostupan za rezervaciju svake subote i nedjelje tijekom veljače 2026., uz ograničenu dostupnost i ovisnost o vremenskim uvjetima.

Više Uber vozača, bolja povezanost i brža putovanja diljem alpske regije

Kao službeni partner za usluge prijevoza, Uber će tijekom trajanja predstojećih Zimskih olimpijskih i paraolimpijskih igara angažirati čak 5.000 lokalnih vozača te uspostaviti posebne pick-up i drop-off zone na lokacijama natjecanja. Praćenje prometa u stvarnom vremenu i navigacija unutar aplikacije dodatno će olakšati kretanje između zračnih luka, kolodvora, hotela i sportskih borilišta na području od 22.000 km².

Anabel Diaz, potpredsjednica za mobilnost Ubera za Europu, izjavila je: „Zimske olimpijske i paraolimpijske igre mnogo su više od onoga što se događa unutar samih sportskih borilišta. Kao službeni partner za usluge prijevoza na Milano Cortina 2026, fokusirani smo na to da posjetiteljima omogućimo sigurno i učinkovito kretanje - bilo da se radi o dolasku na skijališta uz Uber Ski, planiranju putovanja uz Uber Reserve ili istraživanju šireg alpskog krajolika uz posebnu Uber Snowmobile uslugu razvijenu u suradnji s licenciranim lokalnim partnerima. Želja nam je da posjetiteljima Igara pomognemo da maksimalno iskoriste boravak u Cortini i okolnoj regiji".