U subotu Udomljavanje je fora s temom kastracije

subotu 25. listopada 2025. godine od 10 do 14 sati na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu održat će se još jedna akcija „Udomljavanje je fora". Organizatori su Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje i Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba, a na događaju će im se pridružiti i udruga Prijatelji životinja.

Sprječavanje neželjenih legla ključ je smanjenja napuštanja životinja

Tijekom akcije, naglasak će se staviti na potrebu kastracije muških i ženskih pasa i mačaka jer je upravo ta mjera izuzetno važna u sprječavanju njihova nekontroliranog razmnožavanja. Djelatnici i volonteri Skloništa poticat će građane da odgovorno pristupe kontroli razmnožavanja svojih ljubimaca, pri čemu će glavni glasnogovornici biti štićenici Skloništa.



U Hrvatskoj i dalje bilježimo velik broj napuštenih pasa i mačaka, a skloništa su preopterećena. Taj krug može se prekinuti samo kastracijom, mjerom koja trajno sprječava neželjena legla i smanjuje broj životinja koje završavaju na ulici ili u skloništu. Zakon o zaštiti životinja nalaže skrbnicima pasa i mačaka da moraju osigurati kontrolu njihova razmnožavanja.



Brojne prednosti kastracije

Prijatelji životinja ističu brojne zdravstvene koristi kastracije za pse i mačke: „Kod ženki se smanjuje rizik od tumora mliječne žlijezde, sprječavaju se bolesti maternice i jajnika te lažna trudnoća. Kod mužjaka smanjuje se sklonost lutanjima, sukobima i obilježavanju teritorija urinom te se umanjuje rizik od bolesti prostate i tumora testisa." Navode da i veterinari zagovaraju kastraciju kao važan dio odgovorne brige o kućnom ljubimcu, uz označavanje mikročipom i redovitu veterinarsku skrb. Kastracija se može napraviti prije prvog tjeranja, nije nikako potrebno imati „prvo leglo", i najvažnije je ne čekati, već u dogovoru s veterinarom pravovremeno obaviti kastraciju i muških i ženskih pasa i mačaka.



Primjeri dobre prakse i poziv drugim lokalnim zajednicama

Grad Zagreb već drugu godinu zaredom subvencionira trajnu sterilizaciju vlasničkih pasa. Subvenciju od 75 eura za sterilizaciju ženke, odnosno 50 za mužjaka psa mogu koristiti njihovi skrbnici s prebivalištem na području Grada Zagreba. Sterilizacije se obavljaju na 10 mjesta u Zagrebu te se pozivaju svi da se odazovu što prije zbog ograničenog broja.

Osim Zagreba, mnogi drugi gradovi i općine također financiraju troškove kastracije pasa i mačaka. Neki od njih financiraju kompletan iznos kastracije, a neki djelomično. Iz udruge Prijatelji životinja pozivaju građane da se raspitaju za sličan program u svojim lokalnim zajednicama te da iskoriste mogućnost ili zatraže program subvencija ako ga još nisu donijeli u njihovu gradu ili općini. Također, apeliraju na građane da pozivaju svoje lokalne zajednice da u proračunu za 2026. godinu osiguraju sredstva za provedbu zakonskih i preventivnih mjera poput kastracije pasa i mačaka i edukacije stanovništva te provedbe zakonskih odredbi poput kontrole mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava.

Pozivaju sve da saznaju kako sve mogu pomoći najbližem skloništu i njihovim četveronožnim stanovnicima te da tako i sami budu dio akcije „Udomljavanje je fora". Edukativna brošura „Kastracijom do smanjenja napuštanja pasa i mačaka" može se pročitati na www.prijatelji-zivotinja.hr.