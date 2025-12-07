Priča o obiteljskoj tvrtki Wravor

U srcu Slovenije, obiteljska tvrtka Wravor više od 40 godina stoji kao simbol izvrsnosti u proizvodnji strojeva za obradu drva. Tijekom desetljeća, tvrtka je gradila reputaciju na temelju tradicije, stručnosti i predanosti kvaliteti. Kombinacija iskustva starijih generacija i inovativnosti mladih stručnjaka omogućila je Wravoru da razvije jedinstvene proizvode koji danas služe brojnim kupcima širom svijeta.

Danas Wravor u potpunosti proizvodi WRC 1250 - Horizontalnu tračnu pilu za pilane visokog kapaciteta - od izrade osnovne konstrukcije i pripreme elemenata, do finog uštimavanja programa. Svaki tračna pila proizvedena je s preciznošću i pažnjom, što osigurava vrhunsku kvalitetu i dugotrajnost opreme. Ova posvećenost detaljima i kvaliteti učinila je tvrtku Wravor prepoznatljivim ne samo u Sloveniji, već i na svjetskom tržištu.

Ovaj vrhunski stroj koristi tvrtka Žiher hiže, koja više od 40 godina gradi kuće od slovenskog drva. Zahvaljujući Wravorovim tračnim pilama, Žiher sada priprema kompletan drveni materijal za izradu kuća, parketa i drugih proizvoda - i to uz minimalan broj operatera. „U našem novom centru za obradu drva koristimo Wravorove strojeve i Schneider Electric digitalna rješenja za nadzor i automatizaciju. Danas cijeli proces - od trupca do kuće - nadziru samo dva operatera. Time smo skratili rokove, povećali preciznost i postali konkurentniji na europskom tržištu. Ovo partnerstvo nam daje sigurnost za budućnost", ističe Tina Preac, prokuristica Žiher hiža.

Kako bi se postigla maksimalna učinkovitost i konkurentnost na globalnom tržištu, Wravor je uspostavio strateško partnerstvo s tvrtkama Schneider Electric i Sintel. Cilj ovog partnerstva bio je modernizirati i optimizirati proizvodne linije te implementirati napredni sustav za piljenje trupaca. Schneider Electric osigurao je vrhunsku opremu i softverske alate, uključujući Modicon PLC M262 kontrolere, Altivar pogone, Lexium 32 motion drive i intuitivne HMI zaslone. Sintel, kao dugogodišnji ovlašteni distributer Schneider Electric opreme i stručnjak za integraciju, pružio je tehničku podršku, implementaciju softverskih rješenja i prilagodbu sustava prema specifičnim potrebama Wravora.

Posebno rješenje u ovom projektu bio je EcoStruxure Machine Advisor, napredni softver koji omogućuje praćenje stroja u stvarnom vremenu, prediktivno održavanje i brzo dijagnosticiranje problema. Sustav pruža potpuni uvid u rad stroja, smanjuje troškove održavanja i produžuje vrijeme neprekidnog rada proizvodne linije. Podaci su dostupni bilo kada i bilo gdje, što omogućuje brzu reakciju u slučaju bilo kakvih problema, čime se osigurava visoka produktivnost i pouzdanost procesa.

„Suradnja sa Schneider Electricom bila je profesionalna i usmjerena na rješavanje svih tehničkih izazova. Njihov angažman i stalna podrška osigurali su uspješan završetak projekta, dok je Sintel omogućio glatku integraciju softverskih rješenja u našu proizvodnju. Zajedno smo stvorili modernu, optimiziranu i pouzdanu liniju za piljenje trupaca koja je spremna za buduće izazove i tržišne potrebe", ističe Evelin Wravor, voditeljica marketinga tvrtke Wravor.

Modernizacija proizvodne linije donijela je niz prednosti. Prvo, smanjen je broj operatera potreban za upravljanje procesom, što je povećalo učinkovitost i smanjilo operativne troškove. Drugo, proces piljenja trupaca sada je precizniji i brži, što omogućuje Žiheru da proizvode drvene elemente s visokom točnošću i u kraćem roku. Treće, sustav prediktivnog održavanja smanjuje rizik od neplaniranih zastoja, čime se osigurava kontinuirani rad i povećava konkurentnost na tržištu.

Ovaj projekt ističe važnu ulogu slovenskih obiteljskih tvrtki u modernom gospodarstvu. Wravor je primjer kako kombinacija dugogodišnjeg iskustva, stručnosti i predanosti kvaliteti, zajedno s inovacijama mladih inženjera i strateškim partnerstvima, može stvoriti proizvode i rješenja prepoznata na globalnom tržištu.

„Slovenska obiteljska poduzeća imaju ogromnu prednost - mogu brzo reagirati, inovirati i prilagođavati se zahtjevima tržišta. Naša suradnja sa Wravorem i implementacija Schneider Electric rješenja pokazuje kako tehnologija i tradicija mogu zajedno graditi konkurentnu i održivu budućnost", Tina Basle, voditeljica marketinga tvrtke Sintel.

Wravor, uz podršku Schneider Electric i Sintela, potvrđuje da obiteljska tradicija i inovativna tehnologija ne samo da mogu koegzistirati, već zajedno stvaraju konkurentnu prednost na globalnom tržištu. Ova priča o Wravoru i partnerima inspiracija je za sve tvrtke koje žele spojiti mudrost seniora, energiju mladih i tehnološku izvrsnost u ostvarivanju dugoročne održivosti i poslovnog uspjeha.

Video možete pogledati na sljedećoj poveznici: Svjedočanstva klijenata | Schneider Electric Hrvatska.