Uklanjanje 31.000 tona CO2 iz atmosfere do 2039.

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacije, te Climeworks, vodeća svjetska tvrtka u području uklanjanja ugljika iz atmosfere, objavili su sklapanje značajnog sporazuma kojim će do 2039. ukloniti 31.000 tona CO₂ iz atmosfere.

Ovo je prvo Schneider Electricovo ulaganje u uklanjanje ugljika visoke trajnosti - tehnologije koje trajno pohranjuju CO₂ u prirodi ili geološkim slojevima - te najveći ugovor koji je Climeworks do sada potpisao.

Put prema neto nultim emisijama do 2050.

U ime Schneider Electrica, Climeworks će ukloniti 31.000 tona CO₂ koristeći tri napredna rješenja:

Izravno hvatanje i pohrana CO₂ iz zraka (Direct Air Capture and Storage) - tehnologija koja izravno izvlači CO₂ iz atmosfere pomoću ventilatora i kemijskih filtara te ga pohranjuje duboko pod zemljom; Bioenergija s hvatanjem i pohranom ugljika (Bioenergy with Carbon Capture and Storage - BECCS) - proces koji koristi biomasu za proizvodnju energije, uz istodobno hvatanje i pohranu nastalog CO₂; Ubrzano trošenje stijena (Enhanced Rock Weathering) - prirodni proces u kojem određene vrste stijena kemijski reagiraju s CO₂, čime se ugljik trajno veže u tlo.

Sva tri rješenja omogućuju dugotrajnu pohranu ugljika - i do nekoliko tisuća godina.

Ovim ugovorom Schneider Electric nadopunjuje svoje postojeće napore u smanjenju emisija stakleničkih plinova. Tvrtka je predana ostvarenju neto nultih emisija (net-zero) u cijelom lancu vrijednosti do 2050. godine, te postizanju „net-zero spremnih" operacija do 2030. - što uključuje 90 % smanjenja emisija u kategorijama Scope 1 i 2 (emisije izravno nastale u poslovanju i one iz potrošnje energije).

Kreditima za uklanjanje ugljika iz ovih projekata neutralizirat će se preostale emisije koje se ne mogu izbjeći. Na taj način Schneider Electric već sada osigurava pristup tehnologijama budućnosti, podupirući razvoj industrije koja je ključna za globalno postizanje klimatske neutralnosti.

"I smanjenje i uklanjanje ugljika jednako su važni za ostvarenje naših klimatskih ciljeva - kao i ciljeva cijelog planeta. Uvođenjem tehnologija trajnog uklanjanja ugljika nadopunjujemo naše stalne napore na smanjenju emisija te postojeća ulaganja u prirodna rješenja. Ova industrija je još u nastajanju, a rana suradnja potiče njezin razvoj i omogućuje napredak i nama i drugima u budućnosti. U Climeworksu smo pronašli partnera s neusporedivim iskustvom i znanjem u ovom području,"

izjavila je Esther Finidori, glavna direktorica za održivost (Chief Sustainability Officer) u Schneider Electricu.

Razvoj tehnoloških i prirodnih rješenja za uklanjanje ugljika

U kolovozu 2022. Schneider Electric bio je jedna od prvih tvrtki čiji su ciljevi postizanja neto nultih emisija potvrđeni od strane inicijative Science Based Targets (SBTi) prema njezinom Corporate Net-Zero Standardu.

Taj standard zahtijeva najmanje 90 % smanjenja emisija, a preostale emisije treba neutralizirati uklanjanjem ugljika visoke kvalitete.

Očekuje se da će SBTi u narednim godinama dodatno ojačati zahtjeve vezane uz uklanjanje ugljika, čineći ovu suradnju s Climeworksom važnim korakom prema skaliranju tehnologija potrebnih za globalni prelazak na neto nultu razinu.

Da bi se postigli svjetski klimatski ciljevi, potrebno je istodobno povećati i tehnološka i prirodna rješenja uklanjanja ugljika. Ona donose i šire koristi - društvene, gospodarske i ekološke.

Schneider Electric će stoga nastaviti ulagati i u prirodna rješenja za uklanjanje ugljika putem Livelihoods Carbon Funda te svoje podružnice EcoAct, koja je međunarodno priznata u savjetovanju i razvoju projekata za kompenzaciju emisija (tzv. carbon credit projekti).

"Ovaj ugovor predstavlja prekretnicu za Climeworks. Schneider Electric je institucija u industriji i ponosni smo što im možemo ponuditi najtrajnije rješenje uklanjanja ugljika dostupno danas. Potražnja za rješenjima koja mogu trajno pohraniti CO₂ samo će rasti, a rano uključivanje ključno je za tvrtke koje gledaju unaprijed," izjavio je Christoph Gebald, suosnivač i suizvršni direktor Climeworksa.

"Naša suradnja ne samo da će ubrzati smanjenje troškova tehnologije izravnog hvatanja CO₂, nego i dokazati da klimatska akcija i gospodarska promišljenost idu ruku pod ruku - a uklanjanje ugljika je njihova zajednička točka."

Dugoročne obveze za velike promjene

Rješenja za uklanjanje ugljika moraju prerasti u velike infrastrukturne projekte koji mogu ukloniti milijarde tona CO₂. Izgradnja takvih sustava zahtijeva godine rada i značajna ulaganja, pa su dugoročne obveze tvrtki poput Schneider Electrica ključne za poticanje razvoja tržišta, investicija i opskrbnih lanaca.

Tri rješenja u Schneider Electricovu portfelju predstavljaju različite, ali obećavajuće putove prema 2050. godini:

Bioenergija s hvatanjem i pohranom te izravno hvatanje CO₂ iz zraka zahtijevaju velika kapitalna ulaganja (CAPEX) u infrastrukturu;

Climeworks aktivno radi na smanjenju troškova tehnologije Direct Air Capture kako bi omogućio njezinu širu primjenu;

Kod ubrzanog trošenja stijena, prioritet je razvoj sustava praćenja, izvještavanja i provjere učinkovitosti (Monitoring, Reporting, Verification - MRV).

Zahvaljujući ovom ugovoru, koji pokriva sva tri pristupa, Schneider Electric širi svoj utjecaj i doprinos na više frontova u borbi protiv klimatskih promjena.

Climeworks pritom blisko surađuje s partnerima i dobavljačima, koristeći svoje dugogodišnje iskustvo u razvoju projekata, te osigurava visoke standarde kvalitete i minimalan utjecaj na okoliš. Tvrtka primjenjuje strogi sustav procjene kvalitete koji uključuje kriterije povjerenja, učinka i rizika te surađuje isključivo s dobavljačima koji posjeduju neovisne certifikate trećih strana.

Zaključak

Ovaj ugovor predstavlja značajan iskorak prema održivijoj budućnosti. Schneider Electric i Climeworks zajednički pokazuju da je uklanjanje ugljika dugoročno rješenje koje se već danas može graditi - i da tehnološke inovacije, gospodarski razvoj i klimatska odgovornost mogu postojati zajedno.