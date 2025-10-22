Huawei redefinira stil pametnih satova s 100.000 ekskluzivnih pozadina

Huawei, koji već dva uzastopna tromjesečja drži impresivnih 20,2 % globalnog tržišnog udjela u segmentu nosivih uređaja te bilježi rast od 11,7 % na godišnjoj razini, ponosno predstavlja novu globalnu suradnju s dizajnerima diljem svijeta.

Rezultat ove suradnje je više od 100.000 premium pozadina dostupnih u HUAWEI Watch Face Storeu, koji svakog mjeseca koristi više od 17,5 milijuna aktivnih korisnika.

Inicijativa, lansirana zajedno s novom HUAWEI WATCH GT 6 Series i ekskluzivnim Watch Faces VIP paketima, stvara dinamičnu platformu za kreativna partnerstva koja potiču inovaciju i rast u svijetu nosive tehnologije.

Kreativnost bez granica

U trenutku kada globalno tržište pametnih satova bilježi rast od 12,3 % u drugom tromjesečju 2025. i više od 49,2 milijuna isporučenih uređaja, Huawei otvara vrata dizajnerima da iskoriste rastući trend personalizacije i dosegnu više od 440 milijuna korisnika diljem svijeta.

Doprinosom u stvaranju raznolikih ekskluzivnih pozadina, dizajneri stječu iznimnu vidljivost i jačaju svoje profesionalne portfelje kroz suradnju s jednim od vodećih globalnih tehnoloških brendova. Ova prilika pozicionira ih u sam vrh brzorastućeg tržišta, omogućujući da svojim jedinstvenim i kvalitetnim dizajnom dopru do široke međunarodne publike.

Rast kroz premium prilike

Kroz Watch Faces VIP pakete, Huawei otvara nove izvore prihoda za dizajnere i kreativne studije.

Zahvaljujući snažnoj tržišnoj poziciji, dizajneri iz svih dijelova svijeta prepoznaju vrijednost ovakve suradnje te imaju priliku stvarati premium pozadine satova koji dopiru do milijuna korisnika, čime dodatno jačaju svoj profesionalni utjecaj i komercijalni doseg na globalnom tržištu.

Lokalna inspiracija, globalna povezanost

Prateći globalni trend personalizacije i rast popularnosti nosivih uređaja, Huawei je podržao održan Pogi Challenge, događaj koji je okupio strastvene bicikliste, amatere i profesinalce, uz promicanje aktivnog način života. Inspiriran energijom i zajedništvom koje je Pogi Challenge donio, Huawei dodatno naglašava važnost povezivanja tehnologije i sporta kroz svoje pametne satove iz nedavno predstavljenje Huawei watch GT 6 serije, kao idealne suputnike svakom biciklistu.

Zahvaljujući naprednim funkcijama poput preciznog GPS-a, praćenja pulsa, mjerenja VO₂ max vrijednosti i analize performansi, Huawei satovi omogućuju biciklistima da prate svoj napredak i poboljšavaju izdržljivost. Ova lokalna inspiracija, u kombinaciji s globalnom povezanošću i inovativnim pristupom dizajnu, učvršćuje Huawei kao brend koji razumije potrebe modernih sportaša i pretvara svaku vožnju u iskustvo s osobnim pečatom.