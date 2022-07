U nedjelju se otvaraju 73. Dubrovačke ljetne igre

Ovogodišnje 73. Dubrovačke ljetne igre, otvorit će se u nedjelju, 10. srpnja u 21 sat ispred crkve sv. Vlaha podizanjem zastave Libertas uz stihove Himne slobodi. Bogat i raznovrstan program u kojem će domaća i inozemna publika svih uzrasta uživati u nadolazećih 47 festivalskih dana, predstavili su na konferenciji za medije u srijedu, 6. srpnja u palači Sponza, intendantica Dubrovačkih ljetnih igara Dora Ruždjak Podolski i opunomoćenica ravnateljice Paulina Njirić, dok su podršku festivalu iskazali gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković te pročelnica UO za poslove župana i Županijske skupštine Žaklina Marević.

- Ono što je izuzetno važno jest da je ovo 73. izdanje Igara ustvari povratak na staro; prvi puta nakon dvije godine. Također, moram naglasiti koliko nam je 2020. i 2021. godine važna bila potpora, kako Ministarstva, tako i Grada i Županije jer da se tada Festival nije održao u svom punom formatu, ne bih bila sigurna da bismo danas imali ovako bogat program i mogli strateški gledati u budućnost koja je svakako pred nama - naglasila je intendantica Dora Ruždjak Podolski.

Režija ceremonije otvaranja festivala pripala je Aidi Bukvić i to prema scenariju kojeg potpisuje zajedno s dramaturginjom Marijanom Fumić. U pratnji Dubrovačkog simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Ivana Huta nastupit će sopranistica Kristina Kolar, Akademski zbor Pro Musica, Zbor Libertas, Dubrovački komorni zbor te Zbor Blasius, a uz Festivalski dramski ansambl i studente glume Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, svoj nastup zabilježit će i Folklorni ansambl Linđo. Uz brojnu publiku i visoke uzvanike pred crkvom sv. Vlaha, svečano otvaranje pratit će i gledatelji izravnog prijenosa na Prvom programu HTV-a.

Dramski program donosi dva premijerna naslova i tri reprizne uspješnice u izvedbi Festivalskog dramskog ansambla. Jedna od najpoznatijih dubrovačkih smješnica iz 17. stoljeća, sočna komedija Ljubovnici, čija radnja ne gubi na svojoj važnosti niti tristo godina nakon njezina objavljivanja, u režiji Aleksandra Švabića bit će postavljena 19. srpnja na novoj festivalskoj lokaciji, ispred crkve sv. Jakova, a pod pokroviteljstvom OTP banke. Odnos gospodara i sluga, uz izrugivanje lakomosti, škrtosti, lažne učenosti i praznovjerja, vrteći se oko teme ljubavnog udvaranja predstavit će ponajbolji glumci mlađe generacije Marin Klišmanić, Andrej Kopčok, Boris Barukčić, Kristijan Petelin, Josipa Bilić i Veronika Mach predvođeni Natašom Kopeč i Draženom Šivakom. Scenografiju i kostimografiju potpisuju David Morhan i Mia Popovska, a scenski pokret Damir Klemenić. Autor glazbe je Maro Market, dizajner svjetla Martin Šatović, a savjetnik za dubrovački govor Maro Martinović.

Kolovoz donosi vrhunac dramskog programa premijernim uprizorenjem kultne tragedije Krvava svadba Federica Garcíje Lorce u režiji nagrađivane Franke Perković Gamulin. Unatoč vezanosti za ruralnu sredinu prve polovice 20. stoljeća, radnja drame, s obzirom na vlastitu priču nosi univerzalne vrijednosti. Dramaturgiju potpisuje Goran Ferčec, scenograf je Igor Vasiljev, kostimografkinja Doris Kristić, dizajner svjetla Elvis Butković, dok je za scenski pokret zadužen Matija Ferlin, a asistent redateljice je Toma Serdarević. Uz impresivan autorski tim, prokletstvo dramskih likova zatvorenih unutar svog vlastitog okvira i zarobljenih vlastitom strašću upriličit će dojmljiv festivalski ansambl koji predvode Ksenija Marinković, Jadranka Đokić i Nikša Butijer zajedno s Lanom Menigom, Lukom Knezom, Nikolom Baćom, Ivom Kraljević, Tanjom Smoje te Mojmirom Novakovićem, koji je zaslužan i za glazbu. Predstava će 17. kolovoza biti premijerno izvedena na dvije lokacije na otoku Lokrumu, pod pokroviteljstvom Hrvatske elektroprivrede.

Na zadovoljstvo publike, na programu su i reprizne izvedbe festivalskih uspješnica pa će tako dramski program 13. srpnja otvoriti nagrađivani Shakespeareov Hamlet u režiji Paola Magellija premijerno prikazan na jubilarnim 70. Igrama s Dubrovčaninom Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi. Slijedi prošlogodišnja uspješnica, predstava Glava lava prema istoimenom romanu prvijencu Ivana Selačića u režiji Aide Bukvić, u kojoj snažna glumačka postava donosi priču o Dubrovniku kao mjestu sudara bremenite povijesti i burleskne tranzicije, a i ovog ljeta neizostavne su, festivalskoj publici omiljene, kundurice Mara i Kata, autorski projekt redatelja Saše Božića u suradnji s glumicama Natašom Dangubić i Doris Šarić Kukuljicom. Igre će ugostiti i zagrebački HNK s kazališnom adaptacijom svjetski popularnog romana Genijalna prijateljica misteriozne spisateljice Elene Ferrante, u režiji mlade i festivalskoj publici dobro znane redateljice Marine Pejnović, a izostati neće ni tradicionalni nastup Studentskog teatra Lero koji će predstaviti izdvojeni spomenar izblijedjelih stranica izgubljenih i usamljenih vlasnica, njihovu tugu, slutnju, patnju i utihu u predstavi Perivoj od gospođa redatelja Davora Mojaša.

U glazbenom programu festivalska publika imat će priliku uživati uz velika imena hrvatske i svjetske glazbene scene, a otvorit će ga jedan od najcjenjenijih glasova na baroknoj i klasičnoj sceni, hvaljena sopranistica Nuria Rial koja će uz uglednog Fahmija Alqhaija te njegov ansambl Accademia del Piacere u atrij Kneževa dvora donijeti nadahnjujuće svjež opus rane glazbe. Na istoj pozornici, koncert posvećen hrvatskoj glazbi pod ravnanjem maestra Ivana Huta održat će Komorni sastav Dubrovačkog simfonijskog orkestra kojem će se pridružiti solisti Franjo Bilić na čembalu i Lovro Merčep na saksofonu, dok će glazbenik silne koncentracije i unutarnje energije Lovro Pogorelić publici predstaviti integralnu izvedbu Lisztovih Transcendentalnih etida. U Dvoru će nastupiti i Zagrebački kvartet s fagotistom Žarkom Perišićem i klarinetistom Milanom Miloševićem, zatim pijanistički majstor Fazil Say koji će uz Bachovu skladbu sastavljenu od arije i 30 varijacija predstaviti i vlastiti recital, a nakon više godina ponovno će nastupiti i violinist briljantne virtuoznosti i bezgranične imaginacije, Roman Simović. Jedan od glazbeno najdinamičnijih i tehnički najnadarenijijh mladih pijanista u posljednje vrijeme Vadym Kholodenko, u Dvoru će imati solo recital, a dva dana kasnije nastupit će s violinisticom Alenom Baevom. Atrijem Kneževa dvora odjekivat će i veličanstvene barokne skladbe u izvedbi vokalnog ansambla Antiphonus, a na istoj će pozornici nastupiti i jedan od najcjenjenijih svjetskih klasičnih gitarista današnjice Miloš Karadaglić, kao i Dubrovački simfonijski orkestar uz mlade i perspektivne solistice Luciju Stilinović na flauti i Veroniku Ćiković na harfi, a pod ravnanjem jednog od najkarizmatičnijih dirigenata novije generacije Dawida Runtza. I ovog festivalskog ljeta, jedinstveni projekt Dubrovnik na glazbenoj hridi nastavlja okupljati sjajne dubrovačke glazbenike u uzbudljivi ansambl pod ravnanjem Tomislava Fačinija, uz koji će nastupiti flautistica Đive Franetović Kušelj i mezzosopranistica Dubravka Šeparović Mušović.

Veliki jazz koncert u parku Gradac pod pokroviteljstvom Mastercarda® održat će virtuoz na klavijaturama i orguljama, producent, multi-instrumentalist i dobitnik nagrade Grammy, Cory Henry koji će u društvu iznimno talentiranih glazbenika festivalskoj publici otkriti nesvakidašnji spoj jazza, funka, gospela i soula. Ljubitelji world glazbe uživat će u nastupu indijskog glazbenika Arnaba Bhattacharye koji će u atriju palače Sponza predstaviti dubok i introspektivan zvuk saroda, povodom Azadi Ka Amrit Mahotsav, proslave 75 godina indijske neovisnosti kojoj se pridružuju i Dubrovačke ljetne igre, uz pokroviteljstvo Indijskog vijeća za kulturne odnose i Veleposlanstva Indije u Zagrebu. Operna gala kao veličanstvena završnica festivala 25. kolovoza ispred Katedrale dovodi jednu od najzanimljivijih mladih solistica, američku sopranisticu koja je već zabilježila brojne nastupe na najprestižnijim svjetskim pozornicama Nadine Sierru, te ovogodišnjeg pobjednika natjecanja Boris Papandopulo, tenora Filipa Filipovića u pratnji neizostavnih nositelja završnog koncerta, Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, i ovoga puta pod ravnanjem maestra Ivana Repušića.

Ljubitelji baleta uživat će u parku Gradac u hvaljenom neoromantičnom uprizorenju romana Jane Austen Ponos i predrasude u koreografiji i režiji Lea Mujića i izvedbi Baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, kao i nastupu čestog festivalskog gosta, Zagrebačkog plesnog ansambla s izvedbom suvremene plesne predstave Revel Revel, španjolske koreografkinje Roser López Espinose, u kojoj pet žena propitkuje granice vlastite slobode. Neizostavan dio festivalskog programa je Folklorni ansambl Linđo, čiji nastupi na Igrama slave bogatu hrvatsku folklornu, plesnu i glazbenu baštinu.

Bogat popratni program donosi izložbu Odgovor iznimnog dubrovačkog umjetnika Izvora Pende koji će na dvije lokacije, u atriju palače Sponza te u Lazaretima, postaviti koloristički snažna apstraktna ulja velikog formata, a prvog dana kolovoza u Narodnoj knjižnici Grad bit će otvorena izložba Livija Badurine Dnevnik jednog glumca - Pokusna dvorana/Prostor nastajanja i nestajanja. Filmski program donosi premijeru dokumentarnog filma Hrvatske radiotelevizije Vrijeme Aretejsko u ljetnom kinu Jadran povodom 50 godina od premijerne izvedbe legendarne predstave Aretej na Dubrovačkim ljetnim igrama, te projekciju dokumentarnog filma 80 godina Radio Dubrovnika redatelja Vedrana Benića u ljetnom kinu Slavica. Na istom mjestu, festivalska publika gledat će i pobjednički domaći film Pulskog filmskog festivala, u suradnji s Kinematografima Dubrovnik.

Programom Iza scene u atriju palače Sponza, sebe i svoj cjelokupni rad će predstaviti skladatelji Ardian Halimi te Nina Perović, u sklopu dvotjedne rezidencije koja je dio projekta #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans. Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa, u svrhu jačanja kulturne suradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu. Glavni partner projekta je Fondacija Don Branko Sbutega iz Crne Gore, dok su uz Dubrovačke ljetne igre partneri na projektu: Centar beogradskih festivala (CEBEF) iz Srbije, Festival Ljubljana iz Slovenije, Udruženje F. Chopin s Kosova i Organizacija Vox Baroque iz Albanije.

Neizostavan i važan dio festivalskog programa je i onaj namijenjen najmlađoj publici, a ovoljetne Igre s veseljem najavljuju prave programske poslastice: jednu od rijetkih predstava u Hrvatskoj namijenjenu djeci mlađoj od dvije godine - Priču o kotaču, te za nešto stariji uzrast razigranu i interaktivnu Kraljevnu na zrnu graška, koje će Kazalište Mala scena upriličiti u ljetnikovcu Bunić-Kaboga. Vrhunac dječjeg programa smješten je na tvrđavu Lovrjenac, gdje će pod pokroviteljstvom zaklade Caboga Stiftung premijerno biti postavljeno glazbeno-scensko djelo Čudesna šuma, adaptacija istoimenog romana književnice Sunčane Škrinjarić čiju režiju potpisuje Lea Anastazija Fleger, dramaturginja je Nikolina Rafaj, skladatelj glazbe Frano Đurović, a dirigent Mateo Narančić.

- Zahvalila bih svim sponzorima i donatorima koji nas godinama prate, i od kojih niti jedan u ove dvije posljednje godine korone nije odustao od nas. Naravno, osim novca koji je uvijek jako važan, ne mogu ne zahvaliti svim ljudima i svim odjelima Grada koji, više bih rekla ispunjaju naše želje nego što rade uz nas - zaključila je opunomoćenica ravnateljice Paulina Njirić uz posebnu zahvalu građanima koji svih ovih godina trpe i vole Igre.

Cjelokupan program ovogodišnjih Igara te ulaznice dostupne su online na mrežnim stranicama festivala www.dubrovnikfestival.hr te putem servisa www.ulaznice.hr, ali i na blagajni u Festivalskoj palači (Od Sigurate 1) koja je otvorena svakim danom od 9:00 do 21:30 sati. Kupnjom Mastercard® i Maestro® karticama ostvaruje se 10 % popusta, dok kupnja u iznosu od preko 500 kn donosi voucher za 30 % popusta na festivalske suvenire.