Tus Nua u Vintage Industrial Baru 11. 3.

Tús Nua se nakon europske turneje u siječnju i nastupa na nizozemskom Eurosonic festivalu u Groningenu vraćaju kući. Naš hvaljeni bend će u srijedu 11. ožujka u zagrebačkom Vintage Industrial Baru nastupati skupa s kolegama From Another Mother.

"Nakon što smo obišle dobar dio Europe na dva toura u dva mjeseca, drago nam je što ćemo ponovno svirati "doma". Jako se veselimo koncertu 11.3. i veselimo se vidjeti mnoštvo poznatih i nepoznatih lica. Bit će super", kažu cure iz benda.

Ulaznice za koncert Tús Nua & From Another Mother možete nabaviti u Dirty Old Shopu, Grifu, Vintage Industrial Baru te online putem sustava Entrio po dijeni od 40 kuna u pretprodaji, dok će na dan koncerta upad biti 55 kuna.

Tijekom turneje u studenom prošle godine, Tús Nua su posjetile Srbiju, Mađarsku, Češku, Slovačku te Poljsku. U Hrvatskoj su već dobile nadimak "vladarice hrvatskog noisea", a singlom "Palindrome" najavile su svoje novo studijsko izdanje.

Podsjetimo, prvi album "Horizons" Tús Nua su objavile 2017. godine te su dobile kritike hvale od publike i struke. Već nakon dvije nove pjesme s nadolazećeg studijskog izdanja Tús Nua su dobile sjajne kritike, a njihov novi album svjetlo dana će ugledati u jesen 2020. godine.