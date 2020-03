Cecil Allen Moore vraća se u Zagreb

Rezervirajte četvrtak 30. travnja za povratak nagrađivanog outlaw country tekstopisca i pjevača Cecila Allena Moorea u Vintage Industrial. Ulaznice su u prodaji!

Rođen u Chattanoogi TN, Cecil Allen Moore započinje svoje glazbeno putovanje u ranim devedesetim kao solo izvođač. 1999 Cecil kreće na turneju sa ikonom country glazbe Steve Earleom tijekom koje upoznaje i Roger Alan Wade-a za kojeg je sljedeće dvije godine na turneji svirao solo gitaru. 2001. Cecil osniva band "The Tennessee Rounders" sa kojim izdaje snima i izdaje dva albuma i nastupali su sve do 2007. Kada je band raspušten.

2008. Snima prvi samostalni album "The Leaving Side Of Gone" i kreće na prvu samostalnu turneju po americi promovirajući isti album za koji je aranžmane i tekstove napisao sam također je sudjelovao u produkciji bok uz bok sa Jeffom Coppageom koji je radio kao producent sa legendama kao što su: Hank Jr, Conway Twitty, Alan Jackson, Wynona Judd... Album je snimljen u jednom sessionu od dvanaest sati.

Kao što je većina legendi outlaw pokreta učinila u sedamdestima prošlog stoljeća i Cecil okušava svoju sreću u Austinu, u koji se seli 2010. i započinje snimanje svog drugog albuma pod nazivom "Making Sure The Story's Being Told",u Austin je ostao sve do 2013. kada se vraća nazad u državu Tennessee i smješta se južno od Nashvillea.

Cecil 2015. kreće na svoju prvu evropsku turneju u sklopu koje je svirao i u Hrvatskoj, a vratio nam se i godinu kasnije u Vintage Industrial u kojem će nastupati i ove godine 30. travnja.

Ulaznice za koncertu u Vintageu iznose 60 kn u pretprodaji, odnosno 80 kn na dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Grif & VIB (Savska 160) te online putem Entrio sustava: www.entrio.hr/event/the-strange-7689