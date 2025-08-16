Trump je opet ispao tupan, Putin više nego zadovoljan

Susret američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina je završen. Po završetku razgovora i kratkih izjava za medije, oba su se predsjednika ukrcala u svoje zrakoplove i napustila Anchorage, uputivši se prema Washingtonu i Moskvi.

Sada se s nestrpljenjem očekuju daljnji detalji o sadržaju razgovora, a prva prilika za to bit će intervju koji je Donald Trump snimio za Fox News neposredno nakon sastanka.To će ujedno biti i prvo ispitivanje američkog predsjednika o susretu, budući da na zajedničkoj konferenciji za novinare nije odgovarao na pitanja.

Iako nema službene potvrde, postoji mogućnost da će Trump spontano odgovarati na pitanja novinara tijekom leta predsjedničkim zrakoplovom Air Force One. Uz to, očekuje se da će američki predsjednik o susretu razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, britanskim oporbenim vođom Sir Keirom Starmerom te drugim europskim čelnicima.

Diplomatska aktivnost u Europi

Diplomatska aktivnost nastavlja se i sutra. Kako doznaje europski producent Sky Newsa Simone Baglivo iz izvora u predsjedništvu EU, za sutra u 8:30 ujutro po britanskom vremenu zakazan je sastanak veleposlanika zemalja članica Europske unije.

Također se očekuje da će kasnije tijekom dana biti organiziran i virtualni sastanak europskih šefova država s Trumpom, na kojem bi ih trebao izvijestiti o ishodu razgovora s Putinom.