U prodaju je lansiran blagdanski paket za INmusic festival #18

Tradicija INmusic blagdanskih paketa nastavlja se i ove godine, uz dodatnu dozu nostalgije i uzbuđenja jer slavlje 20 godina najvećeg hrvatskog glazbenog open air festivala tek počinje. Povodom velike obljetnice, INmusic festival predstavlja posebne blagdanske pakete - savršene poklone za sve koji glazbu doživljavaju kao životni stil.

U svakom se blagdanskom paketu, uz trodnevnu festivalsku ulaznicu za INmusic festival #18, nalazi limited edition majica s redizajniranim motivom koji je ovog ljeta bio najtraženiji među publikom, a koja na leđima nosi popis svih bendova i izvođača koji su nastupili na dosadašnjih 17 izdanja. Uz majicu, u paketu dolazi i privjesak za ključeve inspiriran festivalskim narukvicama te poster formata 90 × 60 cm, osmišljen kao presjek dosadašnjih festivalskih godina i njihovih legendarnih vizuala.

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Slavljeničko izdanje festivala donosi bogat i raznovrstan program i potvrđene headlinere - legendarne Kings of Leon, Gorillaze i Jack Whitea! Blagdanski paketi dostupni su u svim veličinama majica, a broj paketa je ograničen. Kupiti ih je moguće putem službenog INmusic webshopa ili u Dirty Old Shopu (Tratinska ulica 34, Zagreb) po cijeni od 144 EUR (+ troškovi obrade i dostave), do rasprodaje zaliha.