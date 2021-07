Tri vrste glavobolja koju trebate pregledati

Ako doživljavate glavobolju koja traje danima postoji šansa da se radi o nekom od primarnih oblika glavobolje - migrene, tenzijske glavobolje i cluster glavobolje.

Osjećaj boli u glavi koji traje danima obično ne predstavlja opasno stanje, ali može uvelike utjecati na kvalitetu života i ispunjavanje svakodnevnih obaveza.

Bolni osjećaji povećavaju stres, razdražljivost, utječu na društveni život, manjak sna, a mogu utjecati i na razvijanje psiholoških problema.

Glavobolja koja traje danima

Kako se teške glavobolje dijele i kada se morate obratiti doktoru?

Cluster glavobolje - cluster ili histaminska glavobolja očituje se iznimno jakim, jednostranim bolovima uz pojavu rinoreje i začepljenja nosa. Prvenstveno se pojavljuje kod muškaraca od 20 do 40 godina i to u napadajima. U početku se pojavljuje po jedan napadaj dnevno, a zatim dolazi do remisije koja može trajati mjesecima ili godinama. Glavobolja koja traje danima karakteristična je kod ovog problema, a pojavljuje se u roku nekoliko minuta i obično prolazi u roku 30 minuta. Problematično je ponavljanje napada koji mogu trajati od 15 dana do tri mjeseca.

Migrene - migrene su najčešće glavobolje koje mogu trajati danima. Radi se o dobroćudnoj glavobolji koja traje do tri dana te izaziva i dodatne simptome u tijelu. Bol u glavi zbog migrene se pojavljuje na jednoj polovici glave te se obično opisuje kao pulsirajuća i jaka. Simptomi migrene su još i povraćanje, osjećaj mučnine te pojačana osjetljivost na zvukove, mirise i svjetlo. Uz migrenu može dolaziti aura koja nagoviješta dolazak boli. Nakon popuštanja boli u glavi zbog migrene nije neobičan osjećaj iscrpljenosti i želja za spavanjem.

Tenzijska glavobolja - tenzijska glavobolja okarakterizirana je slabijom boli koja ne izazva onesposobljenost te nema simptome mučnine kao kod migrene. Međutim, postoji epizodna tenzijska glavobolja i kronična tenzijska glavobolja. Kroničan oblik može izazvati česte ili kontinuirane glavobolje koje traju danima ili satima. Bolovi se opisuju kao stezanje obruča te se šire na cijelu glavu te se bol postupno pojačava kroz dan.

U svakom slučaju, posjetite liječnika ako ih se ne možete riješiti.