Tri para naočala u jednima - to može samo Essilor i Livision optika
Ako ste se ikad uhvatili kako udaljavate tekst da biste ga pročitali ili vam oči brzo postaju umorne - niste jedini.
Tri para naočala u jednima? Da - i sada je idealan trenutak za njih.
Ako ste se ikad uhvatili kako udaljavate tekst da biste ga pročitali ili vam oči brzo postaju umorne - niste jedini.
Dobra vijest? Postoji jednostavno rješenje.
Još bolja vijest? Sada rješenje možete iskoristiti uz odlične pogodnosti tijekom Dana otvorenih vrata u Livision optici.
Progresivne naočale omogućuju vam jasan vid na svim udaljenostima - za čitanje, rad na računalu i gledanje u daljinu.
To znači da jedan par naočala zamjenjuje čak tri.
Bez stalnog mijenjanja, bez naprezanja - samo jasan i prirodan vid u svakoj situaciji.
Ako imate 40+ ili primjećujete da vam se vid mijenja, ovo je nešto što stvarno vrijedi isprobati.
Zašto baš sada?
Jer tijekom Dana otvorenih vrata dobivate puno više od samih naočala:
- besplatnu provjeru provjeru vida u Zagrebu na 4 lokacije (bez obveze kupnje)
- precizno mjerenje modernom tehnologijom
- besplatno savjetovanje stručnjaka pri odabiru - vrhunsku tehnologiju za izradu naočala po mjeri
- akcija koja se ne propušta
Naš tim educiranih optičara i optometrista uvijek je tu za vas - opušteno i bez pritiska. Upoznaj nas.
Posebne pogodnosti za progresivne naočale samo tijekom Dana otvorenih vrata
Ako razmišljate o progresivima - sada je pravi trenutak da izaberete svoju akciju:
- Okviri do 150 € uključeni u cijenu
- 1+1 ponuda - drugi par naočala (sunčane ili dodatne) bez nadoplate
- Fotoosjetljive leće po cijeni prozirnih
Posebno izdvajamo Varilux X dizajn progresivne leće koje se prilagođavaju vašem načinu gledanja i omogućuju izuzetnu oštrinu vida - čak i u pokretu.
A ako vam trebaju "klasične" naočale za daljinu, blizinu ili za rad na računalu.
I za to smo pripremili pogodnosti!
Uz kupnju jednog para jednojakosnih naočala, drugi dobivate u cijeni - može biti i sunčani s dioptrijom.
Ne zaboravite Livision kupone!
Povodom lansiranja naše nove aplikacije, aktualni su novi Livision kuponi te je sada idealan trenutak da uz naočale riješite i sve ostalo što vam treba za jasan vid.
Aplikaciju možete preuzeti ovdje: iOS ili Android
Iskoristite dodatne pogodnosti:
-15% na sunčane naočale ( vrijedi i za novu kolekciju)
-15% na kontaktne leće
- čak -25% na otopine za leće
- posebnu ponudu na Vogue dioptrijske naočale (stakla + okvir) već od 120 €
Ponuda je vremenski ograničena, zato je najbolje svratiti što prije, a najkasnije do 15.5.2026.
Bilo da tražite nešto diskretno ili želite istaknuti svoj stil - kod nas ćete pronaći pravi model.
Isprobajte, kombinirajte i pronađite naočale koje ćete voljeti nositi svaki dan.
Zašto Essilor stakla i Livision optika?
Zato što vaš vid zaslužuje najbolje! S Essilor staklima gledate svijet jasnije, a uz Livision brigu osjećate se sigurno i zadovoljno - jer kod nas nije važno samo kako vidite, već i kako se osjećate. Hvala što nam poklanjate povjerenje već 14 godina! :)
Rezervirajte već danas svoj termin besplatne provjere vida u Zagrebu na 4 lokacije.
Ne čekajte - poboljšajte svoj vid uz vrhunske pogodnosti i stručni tim Livision optike.
- Trešnjevka / Vrbik - Savska cesta 58: 01 6170 718
- Medveščak 25: 01 4666 171
- Dubrava - Dankovečka 5: 01 2916 031
- Novi Zagreb - Avenija Dubrovnik 13 : 01 2820 581
info@livision-optika.com
Novi komentar