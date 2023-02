Tri navike koje vas debljaju

Sigurno ste svjesni činjenice da postoje određene prehrambene navike koje vam mogu pomoći da smršavite na zdrav i održiv način.

S druge strane, postoje i sklonosti vezane uz hranu kojima se možda prepuštate, bili vi toga svjesni ili ne, a koje vas zapravo mogu dovesti do debljanja. Zapravo, nova je studija identificirala tri prehrambene navike koje mogu učiniti upravo to, donosi Eat This.

U studiji koju je objavio Nature Food, 35 sudionika, koji su imali između 18 i 50 godina i koji su održavali svoju težinu šest mjeseci, zamoljeno je da jede različitu vrstu hrane. Neki su jeli obroke koji su se sastojali od minimalno prerađenih namirnica različite razine ugljikohidrata i masti.

Drugi su jeli obroke koji su sadržavali i minimalno prerađenu i ultra-prerađenu hranu koja je sadržavala umjerene razine ugljikohidrata te masti. Oslanjajući se na iste tjedne jelovnike u razdoblju od dva tjedna, prešli su na drugu vrstu na isto vrijeme.

Tijekom istraživanja također im je bilo dopušteno i poticalo ih se da jedu koliko god žele.

Autori studije bilježili su koliko ispitanici brzo jedu, energetsku vrijednost svih njihovih obroka, količinu proteina, masti, natrija, šećera ili ugljikohidrata.

Rezultati su pokazali da su oni ljudi koji su jeli brže, konzumirali kaloričniju i hranu s visokim udjelom masti, natrija, šećera ili ugljikohidrata, također unijeli više kalorija, što je kasnije dovelo i do debljanja.

Studija je otkrila kako su navike koje najčešće nesvjesno dovode do debljanja sljedeće:

konzumacija energetski jake hrane

manjak vlakana u prehrani

prebrzo jedenje.

"Nalazi potvrđuju neke stvari koje već znamo o energetski jakim namirnicama (HPF)", objašnjava registrirana dijetetičarka Johna Burdeos. "To su obično namirnice prepune ugljikohidrata, masti i natrija ili šećera. One imaju tendenciju da budu energetski bogate, što znači da sadrže mnogo više kalorija u usporedbi s hranom manje energetske gustoće, ali iste težine."