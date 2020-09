Trebaju li nam rukavice u shoppingu?

Za početak, sam čin kupnje ne izlaže nas koronavirusu toliko koliko neki senzacionalistički nastrojeni tekstovi zaključuju.

Drugo, i važnije: "Nošenje rukavica moglo bi napraviti više štete no koristi", tvrdi mikrobiologinja Kelly Reynolds. Evo i zašto:

Rukavice su poput ruku

Da, rukavice prenose virus poput ruku, možda još i gore. Ovaj se virus ne prenosi kroz kožu ruku, stoga ne morate zbog toga nositi rukavice. Virus možete prenijeti do lica i rukavicama, možda još i opasnije od ruku: "Ne znamo još sasvim točno kako se virus ponaša na pojedinim podlogama, ali moguće je da se virus održava dulje na lateksu nego na koži", upozorava Reynolds.

Rukavice vam mogu pružiti lažnu sigurnost

"Ljudi se opuste kad imaju rukavice i uljuljkaju u lažnu sigurnost", kaže dr. Reynolds. "Kad nose rukavice, rjeđe peru ruke, što može biti pogubno." Osim toga, rukavice se obično ne bacaju nakon jednog nošenja, što virus može efikasnije raširiti. Ako nosite rukavice, učinite si uslugu i bacite ih nakon jednog nošenja.

Malo ljudi zna pravilno skinuti rukavice

Kad nepravilno skidate rukavice, virus možete prenijeti na sve okolne površine. "Skidanje rukavica nije trivijalni zadatak; istraživanja su pokazala da čak 30 posto zdravstvenih radnika to čini nepravilno - a to su ljudi koji su učili kako to raditi, za razliku od građanstva", upozorava Reynold.

Zašto onda zdravstveni radnici nose rukavice?

Zdravstveni radnici nose rukavice kratko vrijeme, za obavljanje točno određenog zadatka. "Kad nosite rukavice, nosite ih da zaštitite pacijenta, ne nosite ih po cijeloj sobi i ne dotičete predmete. Nakon što ste obradili pacijenta, skidate rukavice, perete ruke i napuštate sobu - tako ne prenosite ništa ostalim pacijentima", pojašnjava Reynolds. To nema veze s kupovinom, stoga u trgovini kučpite što trebate, vratite se kući i dobro operite ruke,