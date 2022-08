Tko ne bi smio piti kavu?

Jutarnja kava vjerojatno je najbolji dio dana... no, nekim ljudima jednostavno ne odgovara niti bi je smjeli piti iz raznoraznih razloga.

Jer, kako znamo, kava se može definirati kao eliksir zdravlja. Utvrđeno je da smanjuje rizik od raka prostate, zatajenja srca, čak i od gubitka sluha, a može pomoći i da smršavimo. Ali za određene ljude može imati više negativnih nego pozitivnih nuspojava.

Nutricionisti su za Eat This otkrili koji bi ljudi trebali preskočiti ispijanje kave.

Djeca - iako kofein može svakoga učiniti nervoznim, kod djece ima ozbiljnije nuspojave. Na primjer, previše kofeina kod djece može dovesti do ubrzanog otkucaja srca, povećanog osjećaja tjeskobe, poteškoća s koncentracijom i želučanih tegoba.

Dojilje - budući da je kofein stimulans i diuretik, postoji zabrinutost da bi majka koja doji mogla biti izložena riziku od dehidracije. Američka udruga za trudnice predlaže izbjegavanje kofeina što je više moguće tijekom trudnoće i dojenja.

Epilepsija - iako je studija ograničena, pokazalo se da je prekomjerna konzumacija kave povezana s povećanom učestalošću napadaja epilepsije.

Gastroezofagealni refluks - kofein može olabaviti donji ezofagealni sfinkter, koji je ventil između jednjaka i želuca. To može uzrokovati ulazak kiselog želučanog sadržaja u jednjak, što rezultira neugodnim simptomima gastroezofagealnog refluksa

Glaukom - pema Angel Planells, koja se referira na nedavnu studiju, intraokularni tlak se povećava kod osoba s glaukomom kada konzumiraju kavu pa se preporučuje ograničavanje i izbjegavanje konzumacije tog napitka, ali potrebna su dodatna istraživanja na ovu temu.

Poremećaji spavanja - za kavom posežemo kada želimo više energije. Ona utječe na kvalitetu sna, što znači da je treba izbjegavati piti najmanje šest sati prije spavanja. Osobe s anksioznošću ili sklonošću napadajima panike

Preaktivni mjehur - dijetetičarka Sue Heikinen kaže da unos kofeina može povećati učestalost i hitnost mokrenja. Zato je dobro izbjegavati kavu prije dugih putovanja.

Proljev - neki se kunu da im jutarnja šalica kave pokreće probavu, ali taj učinak nije poželjan ako se borite s proljevom. Kava s kofeinom u tom slučaju bi mogla biti bolji izbor, iako je za vruće tekućine općenito poznato da stimuliraju rad crijeva.

Sindrom iritabilnog crijeva - kava može pomoći da redovito obavljamo nuždu, ali povećava i šanse za proljev, što je glavni simptom iritabilnog crijeva. Zato se, ako imate ovo stanje, preporučuje da ograničite ili potpuno izbjegavate kavu.

Srčani problemi - budući da kofein može uzrokovati privremeni porast krvnog tlaka i otkucaja srca, važno je da svatko s postojećim srčanim oboljenjima razgovara sa svojim liječnikom o tome je li i koliko je kave sigurno piti.

Trudnice - American College of Obstetrics and Gynecology preporučuje trudnicama da ograniče kofein na 200 miligrama dnevno kako bi se smanjio rizik od pobačaja, prijevremenog poroda i niske porođajne težine bebe. To bi značilo da trudnice u danu ne bi trebale konzumirati više od dvije šalice kave.

Ako spadate u jednu od nabrojanih kategorija, žao nam je - nema jutarnje kave za vas!