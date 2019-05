Tko je sretniji roditelj - tata ili mama?

Očevi osjećaju više dobrobiti roditeljstva nego majke, tvrdi se u studiji koja se bavila analizom tri prethodno provedena istraživanja.

Prva dva istraživanja uspoređivala su roditelje s ljudima bez djece te su otkrili kako su očevi sretniji, ali i manje depresivni nego njihovi vršnjaci bez djece. S druge strane, majke su češće bile depresivne od žena bez djece.

Treće istraživanje usporedilo je nivo sreće kod očeva i majki. I u ovom slučaju pokazalo se da su očevi sretniji. Točnije, oni su zadovoljniji dok brinu za djecu nego što su to majke. Tajna se skriva u igri. Naime, istraživanje tvrdi da se tate puno češće igraju s djecom, a upravo su zato žene češće nezadovoljne i pod stresom... no to očito nije provedeno u Hrvatskoj.

Zato autorica istraživanja, Katherine Nelson-Coffey, predlaže pronalaženje više prilika za igru s djecom jer će i roditelji imati dobrobiti od toga. No, iako se to čini lako izvedivo, često je upravo suprotno,