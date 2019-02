Tjelovježbom namjestite unutarnji sat

Tjelovježba može pomaknuti kazaljke na našem unutarnjem satu, pokazala je studija čiji su rezultati objavljeni u časopisu The Journal of Physiology. To znači da može ublažiti jet lag, posljedice smjenskog i noćnog rada na organizam i svega ostalog što remeti cirkadijski ritam.

Otkriveno je da tjelovježba u sedam sati ujutro ili između 13 i 16 sati poslijepodne pomiče unutarnji sat na ranije vrijeme, dok vježbanje između 19 i 22 sata gapomiče na kasnije. Trening u 10 sati ujutro nema neki utjecaj na cirkadijski ritam.

Znanstvenici sa Sveučilišta Kalifirnija u San Diegu pratili su cirkadijski ritam 101 ispitanika pomoću informacija koje su prikupljali iz uzorka urina, uzimanih svakih 90 minuta pet dana. Mjerili su razinu melatonina.

Volonteri su dobili zadatak da vježbaju u osam različitih vremenskih termina dana ili noći, no svaki je pojedinac vježbao uvijek u isti sat tri dana ili noći zaredom. Uočeno je da se unutarnji sat uštimava nakon tri ciklusa tjelovježbe.

"Poznato je da tjelovježba utječe na naš unutranji sat, no mi smo htjeli razjasniti kada ga usporava, a kada ubrzava. Ova studija pokazala je da tjelesna aktivnost može ublažiti jet lag i posljedice smjenskog rada", poručuje autor studije Shawn Youngsted.