Tjelesna aktivnost štiti i od najtežih bolesti

Redovita tjelesna aktivnost treba svakome, pogotovo onima koji cijele dane provode sjedeći - od odlaska na posao, na samom poslu, povratku kući i navečer pred televizorom. No, nije jedini razlog to što ćete ulijeniti mišiće takvim životom i izazvati razne bolesti, već i to što ćete drastično smaniti mogućnost pojave karcinoma.

Naime, jedna je američka studija pokazala da svakodnevna tjelesna aktivnost, i to ona između umjerene i jače, smanjuje rizik od 13 vrsta karcinoma,

Ocjenjuje se da se 51 posto odraslih u SAD-u i 31 posto u svijetu ne bavi tjelesnom aktivnošću u onoj mjeri koliko bi trebalo da ostanu dobrog zdravlja, kažu znanstvenici s Američkog nacionalnog instituta za rak, čija je studija objavljena u Journal of the American Medical Association, Internal Medicine.

Radi se o hodanju, trčanju, plivanju ili vožnji bicikla, umjerenim ili jačim tempom, 150 minuta tjedno.

Već ranije bilo je utvrđeno da tjelesna aktivnost smanjuje opasnost od raka debelog crijeva, dojke i endometrija, ali za druge tipove raka rezultati nisu bili dovoljno jasni zbog premalog broja sudionika studija.

Ovo je istraživanje provedeno na 1,44 milijuna osoba u dobi između 19 i 98 godina u SAD-u i Europi. Sudionici su praćeni prosječno 11 godina, tijekom kojih je zabilježeno 187.000 novih slučajeva raka.

Studija ne samo da potvrđuje vezu koja je već dokazana u vezi s tri vrste raka, nego uspostavlja i vezu s još deset.

Rizik se najviše smanjuje za rak jednjaka (-42 posto), jetre (-27 posto), pluća (-26 posto), bubrega (-23 posto) i želuca (-22 posto).

U većini slučajeva veza između tjelesne aktivnosti i snižavanja rizika od raka postoji bez obzira na tjelesnu težinu sudionika studije ili na njihov pušački status.