Tjedni program Vinyla od 18. do 24. ožujka

PONEDJELJAK 18.03. | 20h30 #improv

Impronedjeljak: Jošt Drašler

Nastavljamo sa Impronedjeljcima - večerima slobodno improvizirane glazbe.

Na sudjelovanje pozivamo glazbenike, performere, plesače, pjesnike, vizualne umjetnike i sve one koji u formi slobodne improvizacije pronalaze prostor za ekspresiju, istraživanje, komunikaciju, umjetničku slobodu, kreativnost.

Ovog ponedjeljka, velika nam je čast ugostiti Jošt Drašlera koji će ujedno promovirati solo album "The Ballon Catcher" (devet improviziranih skladbi za kontrabas)

Jošta Drašlerja poznamo kot kontrabasista, ki se udejstvuje v svobodni improvizaciji, free jazzu, jazzu in rockerskih ter indie rockerskih zasedbah.

Ob študiju muzikologije je študiral kontrabas na Deželnem konzervatoriju v Celovcu. Učil se je tudi pri znanemu slovenskemu improvizatorju Zlatku Kaučiču, pri katerem je sodeloval v njegovih večjih zasedbah (Orchestra Senza Confini, Kombo, Cerkno Jubileum Orchestra), z bratom Vidom Drašlerjem in pihalcem Markom Karlovčecom tvori ognjevit free jazzovski trio DKD Trio, s katerim so povili ploščo in nastopali doma in v tujini. Je član Balžarlorsky-Drašler 3o, ansambla Olfamoštvo in zasedbe bobnarja Aleša Rendle, veliko pa sodeluje z Mariom Rechternom in Lindo Sharrock, Aleksandrom Škorićem in Benedictom Taylorjem.

Impronedjeljke organizira umjetnička organizacija Cargo u suradnji sa klubom Vinyl.

UTORKOM | od 18h #vinyli

Gospodari uspomena - prodajna izložba ploča

Svakog utorka u isto vrijeme i na istome mjestu. Goran Bakić, izdvoja iz svoje bogate kolekcije ploča, raritete, ploče s orginalnim potpisima i gomilu memorabilija za sladokusce.

Na prodajnoj izložbi ploča pronađite i ono što niste znali da tražite!

UTORAK 19.03. | 19h #knjige

Toni Sala: 'Dječaci'

Izdavačka kuća HENA COM poziva vas na predstavljanje knjige objavljene u okviru projekta „Europa iznutra i izvana":

Toni Sala: "Dječaci"

Sudjeluju:

Toni Sala, autor

Srđan Sandić, književni kritičar

Marina Negotić, urednica

Zoran Miočinović, prevoditelj

Razgovor će se konsekutivno prevoditi s katalonskog

SRIJEDA 20.03. | 20h30 #instant_creation

Tu za To

Tu za To je kolektiv samoprozvanih glazbenika koji zabavu autentično stvaraju u trenutku, inspirirani publikom umjesto probama.

Vanesa Petrac - vokal, fx, loop....

Ivan Marojević - low end synths, bass, el gitara, tambura

Roko Margeta - analogna ljubav, percussion, woodwind

Đuro Dobranić - bubanj, el bubanj, diy raj, igračke...

ČETVRTAK 21.03. | 20h30 #one_woman_show

Aklea Neon & Puna Luna

Na prvi dan proljeća Aklea Neon prošejkat će vas afro-soul ethno-beats harmonijama koje joj se vrte po glavi i looperu. Ovaj radijantni one-woman-show dolazi ogrnut Punom Lunom (yep, puni mjesec stvarno voli groovati).

Aklea je osječka kantautorica i putujuća glazbenica koja svoje harmonije kanalizira cijelim tijelom - nogom na pedal looperu, rukama na gitari i MIDI controlleru, s glasom koji rezonira do tjemena.

Njezin uspješni debitanstski singl "Da mi je" - snimljen u Londonu, nastao u Hrvatskoj s kadrovima putovanja brazilskom obalom na motoru - pjesma je koja ima noge... kotače i krila.

Svoju #vibratehigher setlistu već je ispjevala u Rijeci, Zagrebu, Karlovcu, Banja Luci, Puli, Komiži, Beogradu... uvijek spakirana i spremna da krene dalje, širi krugove, takne i potakne.

PETAK 22.03. | 20h #electro_indie_pop

Barbara Munjas

Nakon djelovanja u Gustafima, potom u Barbarima, Barbara Munjas počinje nastupati pod svojim imenom u sklopu „Calligraphy" projekta u kojem uz Alena Bernobića, Marka Kalčića i Gorana Salvija predstavlja novi glazbeni materijal.

Glazba koja se sada stvara ima više mantričnih aspekata te poigravanja raznim žanrovskim utjecajima, no i dalje su tu „catchy" melodije. Iz tog se razloga ovaj materijal malo teže svrstava u određenu glazbenu nišu, no može se reći da bend plovi alternativnim vodama. Prvi singl koji je ugledao svijetlo dana bio je „Men" koji se stilski može svrstati negdje između art-popa i indie-rocka uz prisustvo elektro zvuka.

Materijal je prosviran diljem regije u raznim varijantama, solo, duo, bend... a krajem 2018. Barbara je imala priliku zajedno s Alenom Bernobićem materijal predstaviti i u Berlinu. Nazire se izlazak drugog singla koji je kao i prvi snimljen u studiju Partyzan u pulskom Rojcu.

Ovom prilikom Barbara u Vinyl stiže u duo varijanti uz Alena Bernobića.

PETAK 22.03. | od 21h30 #vinyl_weekend

Wicked Selection by DJ Tabu

Disco, nudisco, soulful, boogie, soul, balearic, funk, etc...

SUBOTA 23.03. | 20h #vinyl_teatar

Lada Bonacci Stand Up

Lada Bonacci, glumica i prekarna radnica, ljubavi gladna potrage sita vraća se na scenu sa svojim Stand up nastupom koji je nastao jer je morao.

Pedeset minuta smijeha, autoironije bez autocenzure sa pjevanjem na playback. Svašta može sama pa i smijati se samoj sebi ali u društvu je zabavnije.

SUBOTA 23.03. | od 21h30 #vinyl_weekend

DJ hrvoE

Fasciniran svime što nosi 'street art' nazivnik, hrwoE je rano zavolio umjetnost crtanja graffita, b-boying, hip-hop, breakbeat i funk zvuk. Svoje kreativne afinitete izražava kroz vizualnu umjetnost kao dizajner i glazbeno kao DJ.

Uz imperativ gužve na plesnom podiju, publiku osvaja specifičnim stilom koji je morfična fuzija gotovo svih house podžanrova (jackin, chicago, detroit, deep...), disco, nu-disco, hip-hop, breaks, soul i funk zvukova.

NEDJELJA 24.03. | 18h #vinyl_teatar

Od tišine do glazbe - koncert za anegdotu i klavir

U jednosatnoj predstavi "Od tišine do glazbe - koncert za anegdotu i klavir" glumac Ivan Đuričić i glazbenik Saša Miočić / Domagoj Mokrović vode publiku na zanimljiv i privlačan način, s anegdotama i šalama, kroz povijest i fenomen glazbe u svoj njezinoj raznovrsnosti. U svojem ilustrativnom, duhovitom, te tematski i žanrovski bogatom nastupu, majstorski prelaze iz jedne glazbeno relevantne uloge u drugu: od pijanista do pjevača, od skladatelja do dirigenta, od muzikologa do glazbenog kritičara. Dotiču se povijesti i razvoja glazbe, komponiranja, glazbenih posebnosti, čak i plagijata i anegdota potkrijepljenih primjerima iz prakse. Dotiču se i konzumiranja glazbe, dobrih i loših navika, od trivijalnosti do dobrog ukusa, od uvertire do aplauza. Publiku vode od kamenog doba do Rolling Stonesa, od klasične do moderne glazbe, od jazz-a do popa i od narodne glazbe do šansone.

Izvode: Ivan Đuričić, Saša Miočić / Domagoj Mokrović

Prodaja ulaznica:

- na facebook stranici Od tišine do glazbe

- klub Vinyl, Bogovićeva 3

- Free Bird Music Shop, Tratinska 50

- u sustavu Entrio