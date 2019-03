Izložbe "Bum" i "Put haljine" ovoga petka u Galeriji SC

U Galeriji SC, ovoga petka, 22. ožujka otvorit će se dvije izložbe. U sklopu programa Oni dolaze....predstavlja se autorica Lorena Almaši s izložbom Bum, dok ćemo u potkrovlju Galerije SC vidjet najnoviji rad umjetnice Laure Martinović naziva Put haljine.

Obje izložbe otvaraju se u 20 sati.

Lorena Almaši, Bum

Šetajući ulicama svojega grada, Lorena je počela primjećivati oronule plakate koji vise nad glavama prolaznika gledajući ih kao velike količine informacija što ih nesvjesno prikupljamo. Njihova neprimjetnost i mnogobrojnost u gradskim prostorima jesu ono što ju je privuklo da ih skupi i oblikuje. Svjesno prikupljajući plakate postavljene po zidovima i izlozima, ona ih strukturira, oblikuje u predimenzionirane instalacije koje zrače kolorističkim nabojem te im pripisuje oprečni značaj, tj. od čitljive informacije one postaju nečitljiva gomila. Kaširanjem te igrom elementima autorica problematizira količine nepotrebnih informacija koje prikupljamo, bile one plakati ili ljudi kao živući nositelji informacija. Potreba je to za odmakom od informacija koje iz dana u dan gutamo, ali ne probavljamo, informacija iz kojih nam je sve teže i teže razabrati one bitne i one nebitne. Tako i instalacije koje Lorena oblikuje od nakupina plakata, čiju dvodimenzionalnu formu uvodi u trodimenzionalno stanje, zapravo predočuju te nagomilane informacije koje smo doživjeli, ali ih nismo potpuno procesuirali. Njihovim postavljanjem u zatvoreni prostor galerije one određuju naš smjer kretanja i nesvjesno oblikuju nas i naše misli. ( iz predgovora, Rea Drvar)

Lorena Almaši rođena je 1994. u Zagrebu. Studentica je četvrte godine preddiplomskog studija Akademije likovnih umjetnosti, smjer Grafika u klasi prof. Roberta Šimraka. Živi i radi u Zagrebu. Izlagala je na skupnim izložbama; Muzej grada Đurđevca, knjižnica Vjekoslava Majera, Zagreb, HDLU, Zagreb, Budynek Biblioteka, Glownej UMCS, Lublin, Poljska, SKC galerija, Rijeka, Galerija Prica, Samobor i Klovićevi dvori, Zagreb.

Laura Martinović, Put haljine

Projektom Put haljine autorica progovara o osobnoj povezanosti s procesima izrade haljine u nastajanju. Dio kojim se pretežno bavi jest istraživanje puta „od kuda haljine zapravo dolaze". Njezina se ideja rodila neplanski, kupnjom haljine za novogodišnju proslavu, kada je shvatila koliko malo zna o samom procesu nastanka odjevnog predmeta i o dubini utjecaja konzumerističkog svijeta prodaje na kupca. U potrazi za informacijama i daljnjim razvojem ideje, pozornost joj je zaokupila Nasreen Sheikh, nepoznata djevojka s drugoga kraja svijeta koja je tako postala inspiracija za daljnje istraživanje. Kroz razgovor s Nasreen rađa se suosjećanje, potreba za osvješćivanjem pojedinačnih dijelova procesa i njihovo povezivanje u cjelinu. Videoprojekcijom u sklopu izložbe želi potaknuti vlastiti i tuđi otpor prema neznanju, općoj inerciji i indiferentnosti u vezi sa shvaćanjem svijeta oko sebe. Umjetnica postavlja pitanje doživljaja svijeta i procesa koji se događaju u našoj okolini, te koliko smo svjesni toga gdje smo, gdje kupujemo, što i od koga. Njezina intencija kroz rad jest istraživanje vlastita procesa izrade haljine, kako vremenskog, tako i tehničkog dijela, te pokušaj shvaćanja konzumerističkog načina proizvodnje odjeće koju nosimo i njezinih posljedica. ( predgovor, Iva Sirotić)

Laura Martinović (1993.) diplomirala je na Grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi prof. Svjetlana Junakovića. Dobitnica je Rektorove nagrade. Sudjelovala je na brojnim skupnim projektima, radionicama i likovnim kolonijama, a 2015. je bila na razmjeni studenata na sveučilištu Ulster u Belfastu, sjeverna Irska. 2017. završila je stručnu praksu u umjetničkoj školi Metafora u Barceloni, Španjolska. Izlagala je na samostalnoj izložbi Rotacija u Galeriji Oris 2017. te na skupnim izložbama ArtHoc, Klovićevi dvori; Erste fragmenti, Galerija Kranjčar i Knjige za gledanje/ Knjige za čitanje, Galerija Šira.