Tindersticks se vraćaju se u Lisinski

Nakon prošlog rasprodanog koncerta i večeri koju su mediji opisivali kao "hipnotičnu večer emocija i elegancije", Tindersticks se 13. travnja 2027. vraćaju u Koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog. Ovog puta Tindersticks će predstaviti svoj novi, 15. studijski album koji izlazi u ožujku 2027.!

Ulaznice u prodaju kreću u četvrtak, 30. travnja u 11 sati putem sustava Lisinski.hr, a cijene će im ovisno o sektoru biti 45/50/55/60/75€.

Više od tri desetljeća Tindersticks stvaraju glazbu koja istovremeno slama i liječi srce, uz prepoznatljivi bariton Stuarta Staplesa, filmsku atmosferu i bezvremenske aranžmane koji njihove koncerte pretvaraju u nezaboravno iskustvo, a svatko tko je bio na njihovom prošlom koncertu u Lisinskom u ožujku prošle godine, moći će to itekako potvrditi.

Tindersticks je nastao 1991. u Nottinghamu, a članovi su već svirali zajedno u zapaženom bendu Asphalt Ribbons koji je nastao četiri godine prije u istom gradu. Legenda kaže da je bend dobio ime nakon što je frontman Stuart Staples šetajući na nekoj od grčkih plaža ugledao kutiju njemačkih šibica na kojima je pisalo "Tindersticks". Prve demo snimke nastaju 1992. i tada za vlastiti label Tippy Toe Records izdaju i prvi singl "Patchwork". Zatim izdaju dva istoimena Tindersticks albuma: "prvi" i "drugi" koji su sjajno primili i publika i kritika. Njihovi nastupi uživo bili su prisnaženi gudačkom sekcijom, pa čak i cijelim orkestrom, a kako je to zvučalo može se čuti na albumu "Bloomsbury Theatre 12.3.95.". Bend je poznat i po suradnji s francuskom redateljicom Claire Denis za čijih sedam filmova su skladali glazbu, dok se njihova "Tiny Tears" može čuti u prvoj sezoni kultnih Sopranosa.

Zagrebačka publika među prvima će imati priliku uživo čuti pjesme s novog albuma, ali i klasike koji su Tinderstickse učinili jednim od najposebnijih bendova europske indie scene.

Ne propustite večer u kojoj će se emocija, elegancija i poseban zvuk Tindersticksa susresti u predivnoj akustici i interijeru Lisinskog!