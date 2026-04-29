11 zanimljivosti koje (vjerojatno) niste znali o Peteru Dohertyju
Uoči hrvatske premijere u Tvornici kulture: 11 zanimljivosti koje (vjerojatno) niste znali o Peteru Dohertyju
Jedan od najupečatljivijih autora britanske indie scene i istinska ikona modernog rock'n'rolla, Peter Doherty, premijerno stiže u Zagreb! Koncert će se održati 5. svibnja 2026. u Tvornici kulture u sklopu europske turneje "From the Baltic to the Bosphorus". Early bird ulaznice nestale su u samo jednom danu. Pretprodajna cijena ulaznica je 40 eura (Hangtime web i Dirty Old Shop), dok će na dan koncerta koštati 45 eura.
Zašto je Peter Doherty puno više od svoje tabloidske reputacije i zašto ga treba vidjeti uživo? Evo 11 činjenica o liku i djelu koje objašnjavaju njegov kultni status:
1. Bio je vrhunski učenik
Prije nego što je postao simbol kaotičnog rock'n'roll života, Pete Doherty bio je talentirani "štreber". Sa samo 16 godina osvojio je nagradno putovanje u Rusiju zahvaljujući pobjedi na natjecanju u pisanju poezije koje je organizirao British Council. Njegov poetiku kasnije je pohvalio i Paul McCartney.
2.Sin časnika britanske vojske
Odrastao je u vojničkoj obitelji, seleći se između baza od Cipra do Njemačke. Ta nomadska mladost kasnije će snažno utjecati na njegov osjećaj nepripadanja i potrebu za bijegom kroz umjetnost.
3. Opsjednut nogometom i Queens Park Rangersom
Njegova ljubav prema nogometu, a posebice QPR-u ide daleko izvan navijanja. Kao tinejdžer je čak pisao vlastiti fanzin "All Quiet on the Western Avenue".
4.Slikanje vlastitom krvlju
Doherty je razvio vlastiti oblik "arterijske umjetnosti", slike rađene njegovom krvlju prodavale su se za tisuće funti.
5. "Albion" kao životna filozofija
Albion nije samo pjesma, to je njegov osobni mit. Idealizirana Engleska, brod koji plovi prema boljem svijetu i stalni bijeg od realnosti postali su temelj njegovog umjetničkog identiteta.
6. Filmska avantura
Godine 2012. okušao se u glumi uz Charlotte Gainsbourg u filmu "Confession of a Child of the Century". Kritike su bile podijeljene, ali njegova prisutnost i karizma na ekranu nisu prošle nezapaženo.
7. Živi u Francuskoj
Danas živi u Étretatu u Francuskoj sa suprugom Katii de Vidas. Rock'n'roll ekscese zamijenio je jednostavnijim užicima poput dobrog vina i francuskog sira. Svaka čast.
8. Ljubav prema psima
Veliki je ljubitelj pasa, posebno hrtova koje šeta uz obalu Normandije. Za više svakako provjeriti njegove društvene mreže.
9. Prijateljstvo s Amy Winehouse
Njegov odnos s Amy Winehouse bio je dubok, kaotičan i često neshvaćen izvana. Dijelili su ljubav prema glazbi, autodestruktivnost i osjećaj da ne pripadaju svijetu koji ih okružuje. Nakon njezine smrti, Doherty je više puta isticao koliko ga je taj gubitak obilježio i koliko je njihova povezanost bila stvarna, daleko od tabloidskih interpretacija.
10. Povratak akademskom svijetu
Nedavno je održao predavanje na Oxford Unionu, gdje su studenti slušali svaku riječ dok je govorio o poeziji, ovisnosti i preživljavanju.
11. Poetika kaosa: citat za kraj
Možda najbolji sažetak njegove filozofije dolazi iz vlastitih riječi:"Vjerujem da je jedina stvar koja nas spašava od nas samih: sposobnost da stvorimo nešto lijepo iz kaosa."
Dan prije Peter Doherty nastupit će i u beogradskoj Zappa Bazi, također u organizaciji Hangtimea.
