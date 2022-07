Tik Tok napokon napravio nešto pametno

Tik Tok je od početka na udaru zbog mogućnosti da svi vide sve sadržaje, a jasno je da postoje sadržaji koji su sve samo ne primjereni za djecu. No, napori su se napokon isplatili...

Aplikacija uvodi dvije nove opcije, jednu koja omogućuje zabranu određenih fraza i hashtagova i drugu koja sadržaj prilagođava uzrastu korisnika.

Nove funkcije osmišljene su tako da korisnicima daju veću kontrolu nad golemim brojem videa, a sve kako bi se izbjeglo da tinedžerima budu dostupni oni neželjeni i neprikladni.

Za razliku od platformi poput YouTubea i Vimea, videosnimke na TikToku pokreću se automatski. Dosad je bilo uobičajeno da korisnici u dobi od 13 godina mogu vidjeti sadržaj za odrasle koje generira algoritam.

"TikTok ne uspjeva zaštititi djecu i tinejdžere od skrivenog oglašavanja i potencijalno štetnog sadržaja", napisala je u veljači Europska udruga poštorača u žalbi EU-u.

TikTok kaže da će se u idućim tjednima neka riječ ili hashtags moći staviti na 'crnu listu', što znači da se videosnimke s tim hashtagovima više neće moći vidjeti na glavnim servisima For You i Following.

Snimke je sada moguće označiti kao "nisam zainteresiran", ali to samo znači da će se preskakati druge videosnimke koje je objavio isti korisnik.

Uvodeći dobno ograničenje, TikTok sada namjerava klasificirati sadržaj u smislu prikladnosti za mlađe korisnike. Društvena mreža kaže da će za korisnike mlađe od 18 godina blokirati post ako utvrdi da video sadrži "kompleksne teme" ili "fiktivne scene preintenzivne ili zastrašujuće za mlađe korisnike".

Popularna društena mreža je najavila da će sustav za blokadu proraditi u idućih nekoliko mjeseci. Od novih korisnika traži da napišu godinu rođenja i moraju imati najmanje 13 godina. Ako aplikaciju na svom pametnom telefonu instaliraju roditelji, mogu aktivirati opciju da im se na profilu priključe njihovo dijete.