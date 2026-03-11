BeOn savjetovanje: realizacija kredita i izračun kreditne sposobnosti - financijski savjeti

Najčešće pitanje koje se pojavi u procesu planiranja podizanja kredita nije koliki kredit građani žele već koliki kredit mogu podići s obzirom na kreditnu sposobnost. Tu je ključno razumijevanje kreditne sposobnosti jer je temelj za postavljanje stabilnih temelja financijskog planiranja.

Hoće li realizacija kredita proći bez problema ili će završiti odbijenicom, prema stručnjacima iz BeOn savjetovanja, ključnu ulogu igra kvalitetno i detaljno financijsko savjetovanje prije podnošenja zahtjeva za realizaciju kredita.

Što banke zapravo gledaju kod realizacije kredita

koliku ratu kredita možete otplaćivati mjesečno određuje iznos mjesečnih primanja koji banka smatra sigurnim za otplatu dogovorene rate. Kreditnu sposobnost predstavlja taj izračun a on se kod većine banaka temelji na:

Ovršnom zakonu

visini neto primanja

makrobonitetna mjera HNB-a

postojećim obvezama

stabilnosti zaposlenja

U BeOn savjetovanje ističu kako klijenti često pogrešno pretpostavljaju da je visoka plaća dovoljna za realizaciju kredita, iako banke analiziraju znatno širi spektar faktora.

Financijski savjeti koji povećavaju šansu za odobrenje

Automatizirani bankarski scoring sustavi danas donose većinu odluka. Ako sustav procijeni povećani rizik, kredit može biti odbijen bez detaljnog obrazloženja.

Zato stručni financijski savjeti uključuju:

analizu kreditne sposobnosti unaprijed

procjenu boniteta poslodavca

optimizaciju strukture primanja

izbor banke prema profilu klijenta

Takav pristup značajno povećava šansu uspješne realizacije kredita.

Kada refinanciranje kredita postaje pametna odluka?

U mnogim slučajevima rješenje nije novi kredit, nego refinanciranje kredita. Ono omogućuje objedinjavanje postojećih obveza i smanjenje mjesečnog opterećenja.

Prema iskustvu koje dijeli BeOn savjetovanje, refinanciranje kredita posebno je korisno kada:

postoji više kreditnih obveza

kamatni uvjeti na tržištu su povoljniji

kreditna sposobnost se poboljšala

Zaključak

Razumijevanje kreditne sposobnosti danas je ključno za sigurnu realizaciju kredita. Uz pravovremene financijske savjete i stručno vođenje kakvo pruža BeOn savjetovanje, proces kreditiranja postaje predvidljiviji i financijski održiv. Svoju kreditnu sposobnost možete provjeriti preko kreditnog kalkulatora.