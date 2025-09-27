Teorije zavjere o Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu

Svjetski ekonomski forum (WEF), koji se svake godine održava u Davosu u Švicarskoj, privlači iznimnu pažnju svjetske javnosti. Riječ je o okupljanju političkih lidera, poslovnih elita, znanstvenika i predstavnika civilnog društva s ciljem rasprave o globalnim izazovima - od gospodarstva i tehnologije do klimatskih promjena. Ipak, iza službenog imidža dijaloga i suradnje, WEF je postao plodno tlo za različite teorije zavjere koje u očima kritičara poprimaju gotovo mističnu dimenziju.

Jedna od najraširenijih teorija zavjere vezanih uz Davos odnosi se na tzv. „Veliki reset" (Great Reset). Ovaj pojam, koji je WEF 2020. predstavio kao inicijativu za obnovu svjetskog gospodarstva nakon pandemije COVID-19, brzo je postao okidač za brojne sumnje. Prema službenim izjavama, cilj je stvoriti održiviji i pravedniji ekonomski sustav, no skeptici tvrde da se iza toga krije plan globalnih elita da centraliziraju moć, oslabe nacionalne države i ograniče slobode pojedinaca.

Kritičari teorija zavjere naglašavaju da se radi o pogrešnom tumačenju i manipulaciji pojmovima. Ipak, zbog apstraktnog jezika i često nedovoljno jasnih prijedloga, ideje WEF-a doista ostavljaju prostor za različite interpretacije. Fraze poput „rekonstrukcija društvenog ugovora" ili „transformacija kapitalizma" kod mnogih izazivaju strah da bi moglo doći do prisilnih promjena u načinu života, poput ograničavanja privatnog vlasništva ili strože kontrole kretanja i digitalnog identiteta.

Dodatno ulje na vatru dolijevaju tvrdnje da se u Davosu iza zatvorenih vrata donose odluke koje imaju globalne posljedice, a javnost o njima ne zna ništa. Iako forum službeno objavljuje većinu svojih programa i rasprava, činjenica da se na jednom mjestu okupljaju milijarderi, politički lideri i čelnici najvećih korporacija, potiče dojam da se tu kroje politike koje će kasnije oblikovati živote milijardi ljudi.

Na društvenim mrežama šire se i radikalnije verzije teorija - od toga da WEF želi nametnuti prehranu temeljenu na kukcima, do tvrdnji da se radi o prikrivenom pokušaju uspostave „novog svjetskog poretka". Takve narative pojačavaju i popularne figure koje kroz blogove, videa i knjige tvrde da se u Davosu provodi svojevrsni „tajni plan" za preoblikovanje čovječanstva.

U konačnici, teorije zavjere o Svjetskom forumu u Davosu proizlaze iz kombinacije stvarne netransparentnosti globalne politike, straha od gubitka kontrole i opće nepovjerljivosti prema elitama. Dok je službeni narativ fokusiran na rješavanje svjetskih problema, alternativna tumačenja vide Davos kao simbol koncentracije moći. Bilo da se radi o neutemeljenim teorijama ili legitimnoj kritici, jedno je jasno - Davos će i dalje ostati mjesto koje izaziva jednaku mjeru fascinacije i sumnj