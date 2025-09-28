Teorije zavjere koje najviše vole Hrvati

Teorije zavjere fasciniraju ljude diljem svijeta, a ni Hrvatska nije iznimka. U vremenima društvene nesigurnosti, političkih previranja i brzih tehnoloških promjena, mnogi Hrvati posežu za objašnjenjima koja odstupaju od službenih narativa. Dok jedni na njih gledaju kao na zabavnu razonodu, drugi ih shvaćaju vrlo ozbiljno i temelje svoje stavove upravo na tim alternativnim tumačenjima stvarnosti.

1. Chemtrails i tajno zaprašivanje stanovništva

Jedna od najraširenijih teorija među Hrvatima jest ona o tzv. chemtrailsima. Prema toj ideji, tragovi koje avioni ostavljaju na nebu nisu samo kondenzirani oblaci, već sadrže kemikalije kojima „netko" - najčešće vlade, tajne organizacije ili farmaceutska industrija - kontrolira klimu ili zdravlje stanovništva. Na društvenim mrežama i forumima u Hrvatskoj često se vode žustre rasprave o tome je li riječ o nevinom fenomenu ili opasnom obliku manipulacije.

2. Cjepiva i farmaceutske kompanije

Posebno tijekom pandemije COVID-19, teorije o štetnosti cjepiva postale su iznimno popularne. Pojedini Hrvati uvjereni su da farmaceutske kompanije skrivaju nuspojave ili čak namjerno šire bolesti kako bi povećale profit. Ova teorija zavjere naišla je na plodno tlo zbog općeg nepovjerenja u institucije i loše komunikacije vlasti, što je dodatno potaknulo sumnju u službene preporuke.

3. Globalne elite i „Nova svjetska poredba"

Teorije o moćnim elitama koje iz sjene upravljaju svijetom odavno su prisutne i u Hrvatskoj. Najčešće se spominju masoni, Bilderberg grupa ili milijarderi poput Georgea Sorosa. Prema zagovornicima ovih ideja, mali krug ljudi donosi ključne odluke koje utječu na sve aspekte života - od gospodarstva do medija. Ova teorija posebno odjekuje u Hrvatskoj jer se uklapa u osjećaj da „netko drugi uvijek vuče konce" i da obični građani nemaju pravu kontrolu nad svojim životima.

4. Teorije o Jugoslaviji i „udbašima"

Specifičnost hrvatskog prostora jest i veliki broj teorija vezanih uz bivšu Jugoslaviju. Mnogi vjeruju da nekadašnja tajna služba, poznata kao UDBA, i dalje ima svoje pipke u društvu, politici i gospodarstvu. Takve teorije zavjere često se koriste za objašnjavanje političkih skandala ili poslovnih uspjeha pojedinaca, što ih čini osobito atraktivnima za one koji su skeptični prema tranzicijskim procesima.

5. Zemlja kao ravna ploča

Iako globalno popularna, teorija o ravnoj Zemlji ima svoje sljedbenike i u Hrvatskoj. Iako se radi o maloj skupini, njihova prisutnost na društvenim mrežama ne prolazi nezapaženo. Riječ je o primjeru kako se svjetski trendovi lako prelijevaju u lokalni kontekst, osobito u digitalno doba.

Ukratko, teorije zavjere u Hrvatskoj imaju snažnu podlogu u društvenom nepovjerenju, povijesnim iskustvima i općem osjećaju nesigurnosti. Dok su neke bezopasne i funkcioniraju gotovo kao urbana legenda, druge mogu imati ozbiljne posljedice po zdravlje i društvenu koheziju, osobito kad ljude odvraćaju od znanstveno potvrđenih činjenica. U konačnici, privlačnost teorija zavjere proizlazi iz jednostavne potrebe da se složeni svijet objasni jednostavnim narativom - pa makar on bio pogrešan.