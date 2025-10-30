Baba Vanga – što „predviđa” za kraj 2025. godine

Baba Vanga (1911 - 1996) bila je bugarska slijepa vidjelica kojoj su brojni mediji dodjeljivali naziv „Nostradamus s Balkana". Iako nije ostavila pisane zapise svojih predviđanja - već su ih prenosili njezini sljedbenici i mediji - mediji i popularna kultura danas pripisuju niz predviđanja za godinu 2025. koja su podijeljena između potencijalnih katastrofa i tehnoloških čuda. Naravno, važno je odmah reći: ne postoje vjerodostojni primarni izvori koji potvrđuju sve te glasine, a stručnjaci upozoravaju na neprovjerene interpretacije.

Glavne teme predviđanja za kraj 2025.

Evo pregleda najčešćih tvrdnji koje se pripisuju Baba Vangi za 2025., uz napomenu o stupnju vjerodostojnosti i rizicima interpretacije.

1. Rat u Europi

Jedna od najdramatičnijih vizija jest da će 2025. „izbiti rat u Europi koji će devastirati kontinent". Prema navodima:

Rat između Istoka i Zapada koji će oslabiti i uništiti strukture Europe.

Predviđanje da će Vladimir Putin ili Rusija ojačati u svijetu kao vodeća sila.

Ako bismo prihvatili ovu naraciju, "kraj 2025." mogao bi značiti eskalaciju konflikta, drastične političke promjene ili humanitarnu katastrofu. No, budući da se radi o neprovjerenim izvorima, ova interpretacija treba promatrati s oprezom.

2. Katastrofalne prirodne pojave

Prema riječima koje joj se pripisuju, 2025. godina donijet će i velike prirodne katastrofe:

Erupcije spavačkih vulkana, snažni potresi i poplave.

Specifično se navodi zemljotres duž zapadne obale SAD-a.

Ako bi se ovo predviđanje uzelo ozbiljno, "kraj 2025." mogao bi značiti razdoblje povećane seizmičke aktivnosti, izvanrednih vremenskih nepogoda ili globalnih poremećaja uslijed prirodnih sila.

3. Tehnološki i medicinski proboji

S druge strane, predviđa se i nešto pozitivniji ishod:

Razvoj laboratorijski uzgojenih ljudskih organa - srce, pluća i bubreg - koji bi mogli biti dostupni za transplantacije.

Napredak u telepatiji - odnosno komunikaciji "mozak-na-mozak" bez korištenja govornih ili pisanih sredstava.

Otkriće novog, misterioznog izvora energije - čistog i gotovo "nadnaravnog".

U tom okviru, za kraj 2025. "kraj" ne mora nužno značiti samo katastrofu, već prijelomnu točku u razvoju čovječanstva - možda prekretnicu u medicini ili tehnologiji.

Kako interpretirati - s vjerom i sumnjom

- Predviđanja Baba Vange su uglavnom retrospektivna i rekonstruirana putem medija: nema vjerodostojnih originalnih zapisa.

- Stručnjaci upozoravaju da širenje ovakvih spisa može poticati paniku, pogotovo u povezanosti s katastrofama.

- Mnogi od navedenih ishoda su izrazito neodređeni (npr. "rat u Europi"), pa je teško egzaktno tvrditi što "kraj 2025." konkretno znači u tom kontekstu.

- Za razliku od znanstvenih predviđanja (npr. klimatskih modela), ova predviđanja nemaju empirijsku potporu.

Sve u svemu, ako bismo "kraj 2025. godine" interpretirali kroz prizmu predviđanja koja se pripisuju Baba Vangi, mogli bi očekivati pomak-vrhunac jednog od scenarija: ili katastrofa (rat, prirodni događaj), ili tehnološki proboj (medicina, energija, komunikacija). Oba mogu biti "kraj" starog načina života i početak nečeg novog.

Međutim, važna je opaska - nijedna od tih tvrdnji nije znanstveno potvrđena, a značajan dio sadržaja dolazi iz popularnih interpretacija i spekulacija. Dakle, umjesto da ih shvatimo kao predviđenu neizbježnost, bilo bi korisnije gledati ih kao kulturnu simboliku: odraz naših današnjih strahova i nada za budućnost.