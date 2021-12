Tamikrest na INmusic #15

Hvaljeni Tamikrest već je dobro poznat hrvatskoj publici - dolaze iz sjevernog Malija gdje je sastav osnovan 2006. godine, a ime "Tamikrest" na Tamasheku znači "spajanje, savez ili budućnost".

Uz Tinariwen, Tamikrest su zasigurno globalno najprepoznatljiviji tuareški dessert blues band pa ih nerijetko oslovljavaju kao "duhovne sinove Tinariwena". Tamikrest nude zrelo ostvarenje pustinjskog bluesa, s istaknutim udaraljkama i pljeskanjem te vještim gitarističkim melodijama i neočekivano inventivnom dionicom basa. Međunarodna glazbena karijera Tamikresta rezultat je susreta sa Chrisom Eckmanom iz The Walkaboutsa 2009. godine tijekom njegova putovanja Saharom koje je rezultiralo glazbenom suradnjom. Tamikrest su potpisali izdavački ugovor za proslavljenu izdavačku kuću Glitterhouse Records, a Eckman je producirao prvi Tamikrestov album "Adagh". Na istom je albumu svoj glazbeni trag ostavio i glazbenik i producent Hugo Race, bivši član Caveovih Bad Seedsa. Uslijedili su uspješni albumi za istu izdavačku kuću 'Toumastin' (2011.), 'Chatma' (2013.), 'Taksera' (2015.), 'Kidal' (2017.) i najrecentniji 'Tamotait' izdan početkom 2020. godine. U sklopu svojih turneja Tamikrest su obišli svijet i najveće svjetske festivale, vrijeme je da se vrate i pred publiku INmusic festivala u 2022. godini.

Tamikrest se pridružuju već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine, dok terenska montaža INmusic festivala kao najveće kulturno-turističke manifestacije međunarodnog profila u Zagrebu počinje 24. svibnja 2022. godine.

Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 599kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala.

Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba od 1. rujna 2021. imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna.