Najavljeni prvi izvođači na novoj ULTRI

Na trodnevnom ULTRA Music Festivalu u Parku Mladeži u Splitu, od 8. do 10. srpnja, nastupit će Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Joseph Capriati, Martin Garrix, Nina Kraviz, Oliver Heldens, Richie Hawtin, Tiësto, Timmy Trumpet i Vini Vici.

Organizatori najavljuju pravi glazbeni spektakl na osmom izdanju festivala, produkcijske novitete i line-up koji će, kažu, nadmašiti sve prethodne.

U prilog tomu, ističu, govori i podatak da su ulaznice faze TIER 1 rasprodane u rekordnom roku, a otišle su u više od 55 zemalja.

Glavna splitska pozornica ugostit će Martina Garrixa, koji je uspio zasjesti na prvo mjesto ljestvice najboljih DJ-a svijeta tri godine zaredom. Armin van Buuren na tronu je elektroničke scene već godinama, a i ove je godine u TOP 3 najbolja DJ-a svijeta.

Prvi put na ULTRA Europe stiže australska senzacija Timmy Trumpet, kao višestruko nagrađivani i platinasti glazbenik, DJ, autor i producent.

Poznat je po EDM melodijama, od hardstylea do electro-housea i popa, a sve to upotpunjeno njegovim sviranjem trube uživo.

Ovogodišnji povratnik je i Tiësto, nagrađivani Grammy umjetnik, DJ i producent te jedini umjetnik koji je ikada nosio titulu "Najveći DJ svih vremena" prema Mixmagu, "DJ" prema Rolling Stoneu i "The Godfather of EDM", kako ga je proglasio Billboard. Posljednji nastup u Splitu bio je 2017. godine, a dolazi na krilima nedavnih uspješnica poput "The Motto", "Don't Be Shy" i hita "The Business".

Stiže i Šveđanin Alesso, jedan od miljenika domaće publike, koji spaja progresivni house s popom i stvara svjetske hitove u suradnji sa širokim rasponom umjetnika. Osnivač Wall Recordingsa Afrojack također će se vratiti na glavnu pozornicu, a stiže i Nizozemac Oliver Heldens te izraelski duo Vini Vici.

Pozornica RESISTANCE kreće s jakom postavom. Adam Beyer već je dobro poznat publici ovog festivala, a riječ je o DJ-u i producentu sa sjedištem u Stockholmu. Ruska izvođačica Nina Kraviz žensko je pojačanje nakon više od desetljeća prisutnosti na sceni kao DJ-ica, producentica, pjevačica i tekstopisac.