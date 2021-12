The Comet Is Coming stiže na INmusic

'The Comet Is Coming je soundtrack za fikcionalnu apokalipsu. U poraću sveopćeg soničkog uništenja, koji zvukovi opstaju? Tko će povesti preživjele u nove zvučne svjetove? Tko će iscrtati nove zvučne granice?' King Shabaka (Shabaka Hutchings na saksofonu), Danalogue (Dan Leavers na klavijaturama) i Betamax (Max Hallet na bubnjevima) su The Come Is Coming i predvode put u novu zvučnu dimenziju, nadilazeći žanrovske etikete i s glazbenom urgentnosti protkanom kozmičkim motivima u eksperimentalnoj tradiciji legendarnog američkog jazz klavijaturiste, pjesnika i lidera The Arkestra, Sun Ra, ali i Franka Zappe, Jimi Hendrixa i programa BBC Radiophonic Workshop koji je inspirirao i ime tria.

Karakterističan zvuk The Comet Is Coming kombinira elemente jazza, psihodeličnog rocka, elektronike i funka stvarajući jedinstveni glazbeni svijet inspiriran nepoznanicama svemira i neizvjesnošću budućnosti koja je pred nama. Trojica glazbenih kozmonauta oformili su The Comet Is Coming 2013. godine u Londonu, a prvi EP 'Prophecy' izdali su 2015. godine. Album prvijenac 'Channel The Spirits' uslijedio je 2016. godine uz odlične recenzije i nominaciju za Mercury Prize. U ožujku 2019. godine The Comet Is Coming izdaju 'Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery' u kojemu isprepliću i redefiniraju utjecaje suvremene elektronike, afro-futurizma i psihodelije vlastite interpretacije kozmičkog jazza sa političnim temama i stihovima, kao npr. u izvrsnoj 'Blood of the Past' nastaloj u suradnji s Kae Tempest. The Comet Is Coming svakako su jedni od predvodnika živopisne scene suvremenog jazza i primjer glazbene inovativnosti koja zaslužuje pažnju najšire publike.

The Comet Is Coming pridružuju se već potvrđenim nastupima The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, Hinds, Dry Cleaning i dr. u sklopu odgođenog jubilarnog izdanja INmusic festivala #15 koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine, dok terenska montaža INmusic festivala kao najveće kulturno-turističke manifestacije međunarodnog profila u Zagrebu počinje 24. svibnja 2022. godine.

