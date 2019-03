Tajland za početnike - džungle

Džungla... već sama riječ zvuči duboko, tajanstveno i poprilično opasno, a ako nas pitate, taj osjećaj je potpuno ispravan - tropska klima Tajlanda pogodovala je razvoju nepreglednih zelenih mora prepunih divljeg života.

Naravno, nije sve baš tako idilično kako bi pomislili nakon gledanja fotki - veliki dio površina pod džunglama iskrčen je nakon Drugog svjetskog rata, tako da Tajland ima gotovo 30 posto obradivih površina (u odnosu na ukupnu površinu zemlje), što je zaustavljeno krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća i proglašen je čitav niz nacionalnih parkova kako bi se zaštitila priroda.

Ako vas u Tajland odvede Hrvatski klub putnika, vidjet ćete fascinantne dijelove džungli koje jednostavno ne smijete propustiti - nacionalni park Sai Yok, naprimjer. Udaljen preko dva i pol sata vožnje od Bangkoka prema mijanmarskoj granici, najpoznatiji je po povijesnoj željezničkoj pruzi koju su gradili ratni zarobljenici za Japance ovjekovječenoj u legendarnom filmu Most na rijeci Kwai.

Upravo je ta rijeka (Kwae Noi) srce cijele pokrajine Kanchanaburi i grada u kojem je poznati most - no, sam film snimljen je na Šri Lanki, jer je cijela regija toliko urbanizirana nakon Drugog svjetskog rata da se moralo pronaći drugu lokaciju.

Sjajna prometna povezanost djelomično će oduzeti dah avanture, no samo dok ne stignete na rijeku i uđete u čamac - pola sata vožnje uzvodno polako će vas uvesti u džunglu nalik onoj iz filmova - povijuše se spuštaju u vodu, oko vas su planine, na sprudu se kupaju divlji bikovi... a nakon toga stižete u plutajuće bungalove - hotel na rijeci.

Struje - nema... interneta (ako niste kupili data karticu) nema... ima samo rijeka koja umirujuće šušti, zvjerke u šumi koje se povremeno glasaju i predivna atmosfera mira i uživanja koju sigurno davno niste iskusili. Prespavati jednu noć na vodi je premalo - dvije, tri bile bi taman, da se možete mirno kupati (da, rijeka nosi, treba paziti i to jako), ležati u mreži i gledati svo to zelenilo oko sebe. I bez one kartice iz reklame - neprocjenjivo.

Pola sata vožnje prema Bangkoku nalazi se i jedan od rezervata za slonove. Nažalost, ne tako davno bilo je 100 tisuća u cijelom Tajlandu, a sada ih ima otprilike 2 tisuće divljih u džunglama i oko 3 tisuće u rezervatima i utočištima.

Nikako ne propustite posjetiti jedan od takvih - kupanje sa slonovima je nevjerojatno iskustvo. Ma koliko golemi, veselo će se prepustiti ribanju četkama, maženju, a naravno i da će vas dizati surlom i nositi na leđima u dublje dijelove rijeke. Preporuka - obavezno si priuštite neposredan dodir s ovim veličanstvenim životinjama.

Kad se spustite na Andamansko more, niste došli samo na predivne pješčane plaže - i tamo ima džungla, malo drugačija (ipak je klima ekvatorijalna), no rijeke su i dalje glavne arterije, a šume mangrova jednostavno neodoljive.

Izlet kajacima iz sela Ban Bor Thor po rijekama koje su sastavni dio nacionalnog parka Than Bor Khorani najbolje je što možete napraviti za osvježenje - tok je sporiji od rijeke Kwai tatko da kajakariti mogu i potpuno nepripremljeni, a fantastične pećine pune stalagmita, skrivene lagune između strmih vrhunaca pune ptica i majmuna, što sve zajedno daje nevjerojatno zabavan i opuštajući izlet.

Sve u svemu, ne zaboravite - Tajland je puno više od razvikanog Phuketa i užurbanog Bangkoka, pa ne škrtarite... jer izleti nisu skupi, a ono što možete vidjeti i doživjeti je stvarno fascinantno.