Central Danube Tour: prekogranična suradnja rezultirala novim turističkim paketima

„A gdje je Dunav? Jedno je od prvih pitanja koje mi postave strani gosti kada dođu u moj hotel i rijetko tko ode, a da nije otišao vidjeti Dunav u Baranju ili još dalje nizvodno prema Vukovaru, Iloku, Novom Sadu - kazao je Vladimir Poznić, vlasnik osječkog hotela Maksimilian na turističkom panelu „Central Danube Tour - neotkrivena destinacija", koji se održao u Muzeju grada Iloka smještenom u prekrasnom dvorcu Odescalchi.

U otkrivanju destinacije nastale prekograničnom suradnjom, pomoći će devet novih inovativnih turističkih paketa predstavljenih danas u Iloku - Blago Baranje i Bačke, Svirajte mi svirci, Kolo naokolo na dva kotača, Otkrivanje europske Amazone, Panonske tvrđave i vinski užitak, Okusi i mirisi Podunavlja, Put podunavskih delikatesa, Vina s Dunava i Sirevi i vina dunavske regije.

Kakvo je značenje Dunava za Slavoniju, Baranju, Srijem i Vojvodinu? Može li važnost ove europske rijeke pridonijeti prepoznatljivosti i turističkoj valorizaciji zemalja Srednjeg Dunava, otkriti svijetu njihovu bogatu kulturnu baštinu, ljepotu eno-gastro ponude i zarazan životni stil? O tome su govorili turistički djelatnici, predstavnici institucija, organizatori manifestacija, vlasnici agencija, a priča je zaokružena prezentacijom Okusa Srijema i Slavonije u iločkom hotelu Dunav, koji je prvi na istoku Hrvatske dobio Michelinovu preporuku.

„Iznimno se veselimo kad možemo sudjelovati na panelima ovakvog tipa koji u fokusu imaju razvoj i promociju kontinentalnog turizma. Na istoku Hrvatske imamo ogroman turistički potencijal i važno je da suradnjom svih dionika podižemo kvalitetu turističke ponude i infrastrukture, a tome pridonose i ovakvi projekti", kazala je Snježana Brzica pomoćnica ministra turizma.

„Ovaj turistički panel sufinanciran je iz INTERREG IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. za potrebe promotivnih aktivnosti projekta „Central Danube Torur - Enhancing the tourism development in the Danube cross-border region. Projekt vrijedan 575.856 eura završava 15. ožujka, a trajao je dvadeset mjeseci. Cilj mu je poticanje razvoja turizma u prekograničnom području, podizanje razine kvalitete i raznolikost turističke ponude te promoviranje zajedničke prekogranične turističke destinacije Srednjeg Podunavlja. U tom smislu poduzimaju se konkretni koraci poput stvaranja novih prekograničnih turističkih ruta, umrežavanja, povećanja znanja i kapaciteta dionika, te valorizacije turističkog potencijala čitave regije" istaknuo je Josip Lončar, voditelj projekta za Grad Ilok, koji je uz Razvojnu agenciju Osječko-baranjske županije, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu Autonomne pokrajine Vojvodine, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i Dunavski centar za kompetenciju, jedan od partnera projekta.