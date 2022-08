Tajanstvene plesačice Damira Medvešeka

Akademski slikar i glavni slikar u zagrebačkom HNK-u, Damir Medvešek u tijeku više decenija kreirao je vrlo zanimljiv, izazovan ciklus tajanstvenih ženskih likova, najčešće balerina, tijela u pokretu ili u mirovanju, zavodljivih gesta, vrlo lijepih lica, gotovo savršenih, naravno, to su likovi iz mitologije, iz različitih zamišljaja, snova.

Najčešće u olovci, slikar bilježi nazočnost odaliski, zavodnica, osvajačica, lovkinja, surovih i nemilosrdnih vladarica, koje na svojim licima ne nose ni najmanji trag uznemirenih emocija jer one vladaju prostorom, one vladaju vremenom, one vladaju svojim plesom blještavo osvijetljenim pozornicama i ništa nije usporedivo s gipkošću njihovih vitkih tijela, samo naizgled nježnih i gracilnih jer to su amazonske kraljice iz raznih doba.

To su žene koje odlučuju, kormilare vremenom i putuju kroz njega, bez straha i očaja, uvijek s nadom i vjerom u sutra koje će također biti njihovo.

Ta nježna, sitna bića, iznimne ljepote vladaju svemirom i svim njegovim znanim i neznanim zakonima jer ništa se ne može oduprijeti kratkom skrivenom pogledu plavih očiju, gesti ruke, glasu tihom i privlačnom.

Medvešek je nadahnuto naslikao niz lica, balerina, tajanstvenih ženskih likova u plesnoj/ratnoj opremi, u trenucima mirovanja ili veličanstvenih skokova.

Olovka i u ovom ciklusu Damira Medvešeka pokazuje mnoge svoje prednosti, ciklus crteža u olovci pokazuje majstorstvo umjetnika.