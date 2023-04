Svjetski dan kolača i oralnog seksa

Pecite i igrajte se: Pripremite svoje kuhinjske rukavice jer je vrijeme za pripremu kolača i igranje; prepustite se slatkoj i senzualnoj zabavi. Možda zvuči pomalo nekonvencionalno, ali vjerujte nam; podići će atmosferu u spavaćoj sobi. Želite li se poigrati ukrasima za tortu? Ili se možda osjećate malo odvažnije i želite isprobati neku fetiš igru? Bez obzira na to što vas uzbuđuje, savjetujemo vam da pustite mašti na volju! Malo upozorenje - ovakva igra može postati prilično neuredna. No, sve je to dio zabave. Zato zaboravite na čistoću i prigrlite kaos. Možda doživite još nekoliko iznenađenja zbog kojih ćete htjeti još. Što čekate?