Evolucija analnog seksa: normalizacijom do jedinstvenog užitka

Analni seks je stoljećima bio tabu tema, a mnoga društva smatrala su da je nemoralan, sramotan pa čak i opasan. Međutim, posljednjih godina, stav prema analnom seksu se promijenio i sve je više onih koji ga smatraju ugodnim i ispunjujućim dijelom seksualnog života. Za ovaj val promjene djelomično je odgovorna i sex-wellness industrija koja svojim naporima da normalizira i promovira ovu praksu, pomaže u prekidu dugoročne stigme i nesporazuma.

Povijest analnog seksa može se pratiti do drevnih civilizacija poput stare Grčke i Rima, gdje se ponekad prakticirao kao oblik kontracepcije ili način izbjegavanja trudnoće. Također je bio povezan sa sramom i poniženjem, a analna penetracija se koristila kao kazna za robove ili poniženje u bitci. Međutim, jedna stvar koju ove kulture nisu u potpunosti prenijele jest da je analni seks zaista sjajan!

S vremenom se stav prema analnom seksu počeo mijenjati, a neke su ga vjerske skupine prihvatile kao oblik užitka u braku. Međutim, o analnom seksu se počelo otvorenije govoritii tek seksualnom revolucijom 1960-ih i 1970-ih kada su ga neke feminističke skupine prihvatile kao način izazivanja tradicionalnih rodnih uloga i dinamike moći.

Unatoč porastu otvorenosti prema analnom seksu, on je i dalje mnogima tabu tema. Strah od boli, ozljede ili društvene osude sprječava ih je u istraživanju. Brendovi koji promiču užitak igraju ključnu ulogu pomažući demistificirati analni seks i učiniti ga pristupačnijim i privlačnijim široj publici.

Bez obzira na to jeste li u vezi, imate prijatelja s povlasticama ili redovito koristite Tinder, vrlo su velike šanse da ste već tražili ili dobili prijedlog za analni seks. I nećemo lagati; obično su muškarci ti koji ga traže. No, to ne znači da ne postoje žene koje vole analni seks. Vjerovali ili ne, između njih postoji posebna privlačnost.

A KAO ANALNO... I APSOLUTNO FANTASTIČNO

Ako vas je strah analnog seksa, postoje znanstveni dokazi da analni seks može biti apsolutno fantastičan i u potpunosti orgazmičan.

Za žene: Postoji tanka opna između vagine i anusa. Kada se žena upusti u analni seks, na tu opnu se stavlja pritisak što povećava mogućnost stimulacije G-točke.

Što je G-točka? Skraćeno za Grafenbergovu točku, to je erogena zona koja se nalazi kod žena koja stimulacijom može dovesti do vrlo snažnog orgazma. Osim toga, korijen klitorisa zapravo se proteže sve do anusa, što znači da postoji velika šansa i za stimulaciju klitorisa tijekom analnog seksa.

Za muškarce koji primaju analni seks ili stimulaciju: Mnogi heteroseksualni muškarci vjeruju da primanje bilo kakve stimulacije u ovom području ima homoseksualne implikacije - to jednostavno nije istina. Zapravo, muškarci koji se upuštaju u ovu seksualnu praksu mogu uživati u stimulaciji prostate, te intenzivnijim i jačim erekcijama. Također može izazvati drugačiju vrstu orgazma, a mnogi muškarci priznaju da je osjećaj bolji od onoga na što su navikli.

Za muškarce i žene koje primaju analni seks: Anus je prepun osjetljivih živčanih završetaka - više nego bilo koji drugi dio tijela. To je zapravo zona užitka za sve sudionike. Osim toga, činjenica je da pudendalni živac (nalazi se u perineumu - području između anusa i skrotuma ili vulve) odgovoran za samo 20% naše motoričke sposobnosti i 80% za osjet. To znači da je oralni seks ili stimulacija u tom području zlatni rudnik kada je u pitanju primanje zadovoljstva.

Za muškarce koji pružaju analni seks: Kada je riječ o muškarcima koji pružaju analni seks, to je osjećaj koji se ne može usporediti s vaginom. Anus je manje elastičan, što stvara zategnutiji osjećaj oko penisa. Također se povezuje s osjećajem dominantnijeg položaja, potpune kontrole i uključivanjem u kinky i tabu aktivnosti, što neke uzbuđuje.

Raspon proizvoda dizajniranih za analne igre, od lubrikanata i analnih kuglica do masažera prostate i analnih čepova (tzv. butt plugs), pridodaju užitku i udobnosti analne igre, te pomažu razbiti mit da je analni seks bolan ili neugodan.

Jedan od ključnih načina na koji je LELO pomaže normalizirati analni seks je promicanje pozitivnije i inkluzivnije seksualne kulture. Priznavanjem i slavljenjem raznolikosti ljudske seksualnosti i zadovoljstva, pomažemo u stvaranju prihvatljivijeg i neosuđujućeg prostora za ljude da istražuju svoje želje i fantazije. Ovo je bilo osobito važno za LGBTQ+ zajednice, koje se često suočavaju s diskriminacijom i stigmom oko svojih seksualnih preferencija.

Evolucija analnog seksa odražava širu promjenu u društvenim stavovima prema seksu i užitku. Dok nastavljamo rušiti tabue i promicati pozitivniju seksualnu kulturu, nadamo se da više ljudi prihvaćati analni seks kao zdrav i ispunjavajući dio svog seksualnog života.