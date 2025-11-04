Svjedoci vremena Nevena Otavijevića

Zadarski slikar Neven Otavijević, suvremeni hrvatski likovni umjetnik osobito je zanimljiva umjetnička pojava, autor je delikatnog i kompleksnog opusa.

Otavijević kontinuirano portretira duboko i vrlo emotivno prostor oko sebe, drevni grad i njegovu okolinu, osobito more, brodove, drveće, pripijene kuće jedna uz drugu.

Maslina na obali mora, svjedok je i davnih vremena, kada su pored nje klizili mnogi brodovi s neustrašivim pomorcima. Koliko ih je samo prošlo pored nje, ona ih sve pamti i sve zna o njima, o njihovim naporima i borbama.

Slikajući mjesta na obali, slikar ističe njihovu prirodnu usklađenost prostora, njihovu saživljenost kroz stoljeća.

Istodobno, na njegovim slikama uvijek se mora nalaziti more, barem more u daljini s pokojim plovilom i otokom nešto dalje.

I more je vječni svjedok vremena i svih događanja i svih pojava i svih ljudi.

Cijeli opus Nevena Otavijević obilježen je tišinom i mirom.

Kao da je cijeli volumen života u iščekivanju pojava, događaja za koje se ne zna kada će uslijediti.

Mediteranski motivi Nevena Otavijevića vrlo su osebujni.