Galerija tajanstvenih žena u ciklusu Damira Medvešeka

Akademski slikar Damir Medvešek, istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor respektabilnog opusa, u ulju, akrilu, akvarelu, crtežu, čest izlagač, osobito popularan vani i danas slika, svaki dan, redovito.

Mnoge je teme dotaknuo Medvešek i u apstraktnom i u figurativnom opusu, od konjanika i konja, tajanstvenih ženskih osoba svih mogućih profila, zanimanja i izgleda, uz naravno kompleksne burne kolorističke igre apstraktnih oblika i energija.

No, žene su u prvom planu, plesačice, balerine, zavodnice, osvajačice, vladarice, ljubavnice, majke, patnice, predvodnice, nesalomljive, ostavljale su jasan trag o svom postojanju rođene u autorovoj mašti, u zamišljanju, u susretu sa stvarnošću u raznim tehnikama.

I uvijek gledaju u promatrača, ne saginju glavu, beskrajno mirno i uporno, neke iz davnine, neke iz sadašnjosti a i treće iz budućnosti prodornim pogledom predosjećaju, vide, čuju, opažaju.

Medvešek uvijek slika jako lijepe žene, fine, otmjene, gracilne, nesvakidašnje, jedinstvene pojave.

I sve su zaogrnute tajanstvenim plaštevima nepoznatog, one su same po sebi tajna, tajna koja će zavijek ostati vječnost nepoznatoga dok ćemo mi pamtiti samo njihove širom otvoreneoči i pogled s kojim smo se susreli.

Sjan ciklus Damira Medvešeka, iskreni hommage ženi.