Svijet na dlanu, ruka na volanu

Prema istraživanju Booking.com-a, više od polovice putnika (51%) iz Hrvatske otišla je na putovanje automobilom u 2021. godini. To ne iznenađuje s obzirom na ograničenja putovanja koja su se neprestano razvijala i zbog kojih je putovanje automobilom za mnoge bio najlakši način za odlazak na odmor.

No bez obzira na ta ograničenja, putovanja automobilom uvijek nude brojne prednosti. I kada nema pandemije, putnici koji odlaze na putovanje automobilom znaju da mogu sami birati trajanje, rutu, odredište (ako ga uopće imaju) i sve pojedinosti plana puta. Kakvo god ono bilo, svako je putovanje pustolovina po mjeri putnika.

Za 86%* putnika iz Hrvatske lijep krajolik i okolina odlučujući su čimbenik prilikom odabira odmora, a 76%* putnika slaže se da su niski troškovi najvažniji čimbenik. Putovanja automobilom savršeno odgovaraju na obje potrebe. Pritom u jednakoj mjeri pružaju kontrolu i raznolikost, pa putnici mogu odabrati rutu koja uključuje najbolje panoramske prizore, i to bez prevelikih troškova.

Iako je za svako putovanje poželjno planirati unaprijed, to je još važnije za putovanja automobilom. U skladu sa svojom misijom da svima olakša da istraže svijet, Booking.com dijeli nekoliko smjernica koje je dobro imati na umu prije putovanja automobilom:

Ponesite potrebne uređaje. Bilo da se radi o kartama, glazbi, fotoaparatima ili punjačima, prava oprema olakšava vam da pronađete najbolja mjesta i maksimalno uživate u njima.

Ne nosite puno stvari. Idete na odmor, ne selite se u novi dom. Prije puta razmislite o tome što vam je zaista potrebno, a što možete izostaviti.

Planirajte unaprijed. Ne trebate isplanirati svaku minutu odmora, ali za svako je putovanje korisna određena priprema, bilo da se radi o posjećivanju foruma, čitanju recenzija, listanju vodiča ili jednostavnoj razmjeni ideja.

Najam automobila u blizini i daleko od kuće

Putovanje automobilom koje započne kod kuće može biti prvi korak na putu prema vašoj novootkrivenoj strasti prema ovoj vrsti putovanja. Prošle je godine 12% putnika iz Hrvatske unajmila automobil u sklopu svog odmora, zbog čega su imali slobodu koja dolazi uz automobil - i to po niskoj cijeni, gotovo bilo gdje na svijetu.

Naravno, tvrtke za najam automobila neće tek tako predati nekome tako skupo prijevozno sredstvo bez provjere osobnog dokumenta i uzimanja pologa. No postupak je uglavnom isti svugdje u svijetu te iskusnim unajmljivačima obično neće biti predstavljati problem. Univerzalni savjeti: unajmite automobil prave veličine, proučite opcije osiguranja i pobrinite se da glavni vozač ima kreditnu karticu koja glasi na njegovo ime.

Sada kada smo svladali osnove pripreme za putovanje automobilom, vrijeme je da razmislimo o savršenoj ruti za istraživanje. Kako bi inspirirao putnike, Booking.com dijeli neka od najboljih odredišta na svijetu za one koji planiraju putovanje automobilom.

Sjedinjene Američke Države

SAD je savršen za putovanja automobilom, a u prilog mu idu veličina, planska struktura gradova prilagođena automobilima i brojne lokacije za preuzimanje unajmljenih automobila. Stoga je savršeno mjesto za putovanja automobilom, bilo da putujete npr. od sjevera prema jugu duž obale ili od istoka do zapada duž ceste Route 66.

Cesta od Miamija do Key Westa jedna je od najslikovitijih cesta na svijetu. Naime, ova autocesta duga više od 180 km prelazi iznad mora, uz ulančane otoke koje povezuju 42 mosta. Možete provesti nezaboravno putovanje automobilom uz uživanje u morskim plodovima, plivanju i ribolovu. Na kraju putnici mogu odmoriti umorne noge u čuvenom hotelu Mermaid & Alligator. Nakon odmora mogu istražiti bujnu prirodu u okolici. Dobra je opcija ekološki obilazak šume mangrova, tijekom kojeg će putnici moći nakratko zamijeniti cestu plovidbom na vodi.

Australija

Pored toliko toga što se može vidjeti u Australiji, svaki će posjetitelj poželjeti imati vozilo kako bi što prije počeo istraživati. Većina stanovništva smjestila se uz obalu, no postoji toliko mjesta u unutrašnjosti koja vrijedi posjetiti (uz odgovarajuće zalihe i opremu, naravno).

Cesta Great Ocean Road spaja dva velika grada uz jugozapadnu obalu Australije, a osim što se proteže od Melbournea do Adelaidea, nudi i pregršt zanimljivosti duž rute. Plaže, vinogradi, litice - sve to možete razgledavati tijekom tri do deset dana putovanja ovom cestom (a za one neustrašive, to može biti i mnogo duže). Za one koji traže jedinstven smještaj nudi se objekt Cape Otway Lightstation, koji nudi nevjerojatne poglede na svjetionik i koji je udaljen tri sata vožnje od Melbournea. Adelaide je dio vinske regije, stoga je najbolje prepustiti mjesto za upravljačem nekom drugom... i istražiti vinsku regiju Barossa u nezaboravnom crvenom londonskom taksiju.

Južna Afrika

Južna Afrika poznata je po panoramskim prizorima i jedno je od najboljih svjetskih odredišta za putovanja automobilom. Nudi toliko toga za razgledavanje i istraživanje, a uz to ima i dobro organiziranu prometnu mrežu za jednostavno snalaženje. Obale, nacionalni parkovi, vinogradi, duga i fascinantna povijest... Otkrivanje cijele zemlje bio bi preambiciozan cilj, osobito za posjetitelje koji prvi puta dolaze, tako da je najbolje usredotočiti se samo na istočnu obalu ili samo na zapadni dio.

Na istočnom se dijelu, primjerice, nalazi poznata cesta Garden Route, uz koju je smještena Knysna. Ondje ćete pronaći objekt Villa Afrikana Guest Suites koji ima oznaku 'Održivi objekt' i nudi nevjerojatan pogled na lagunu, a uz to se nudi i prilika za obilazak lagune uz kušanje kamenica.

Booking.com nudi najam automobila u 146 zemalja, uz 45 lokacija za preuzimanje u Hrvatskoj. Kod zemalja čija je veličina slična veličini ovih triju zemalja bez automobila možete istražiti tek jedan malen dio. No bilo koje putovanje, bilo gdje na svijetu, postaje puno bolje kada se krećete na četiri kotača. Umjesto da ostaju na istom mjestu ili se oslanjaju na tipične turističke aktivnosti, posjetitelji mogu sjesti u unajmljeni automobil i uputiti se u obilazak znamenitosti o kojima bi inače samo slušali od lokalnih stanovnika.

