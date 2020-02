Sve koristi vitamina C za organizam

Vitamin C jedan je od esencijalnih vitamina, što znači da ga naše tijelo ne može samo stvoriti. Na sreću, ima ga u brojnom voću i povrću pa nam je lako dostupan, a kad pročitate kako sve djeluje na zdravlje, odmah ćete poželjeti jednu naranču.

Čuva pamćenje i mentalno zdravlje - demencija pogađa više od 35 milijuna ljudi diljem svijeta, najčešće starijih. Oksidativni stres i upale u području mozga, kralježnice i živaca, odnosno centralnog živčanog sustava, mogu povećati rizik za razvoj demencije. Kod osoba koje pate od problema s pamćenjem utvrđen je manjak vitamina C

Jača imunitet - jedna od glavnih značajki vitamina C je da jača imunitet. On pomaže stvaranje bijelih krvnih zrnaca i poboljšava njihovo djelovanje. Vitamin C također čuva i kožu te ubrzava zacjeljivanje rana.

Pomaže sniziti krvni tlak - visoki krvni tlak naziva se tihim ubojicom zbog toga jer ne mora imati simptome, a ugrožava nam zdravlje ozbiljno povećavajući rizik od kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara. Vitamin C može pomoći u regulaciji tlaka, no osobe koje imaju visoki krvni tlak ne smiju se osloniti samo na moć ovog vitamina, već se posavjetovati s liječnikom.

Prevenira giht - vitamin C snižava razinu mokraćne kiseline u organizmu koja izaziva giht. Redovnom konzumacijom voća i povrća, izbjegavanjem soli u pretjeranim količinama te alkohola, smanjujemo rizik za razvoj gihta.

Snižava rizik od kroničnih bolesti - vitamin C je moćni antioksidans koji pomaže tijelu da ojača prirodni mehanizam obrane od bolesti, odnosno imunitet. To čini na način da neutralizira utjecaj slobodnih radikala na stanice. Konzumacija vitamina C podiže razinu antioksidanasa u krvi za 30 posto i jačanjem imuniteta štiti nas od razvoja kroničnih bolesti.

Štiti od anemije - željezo je važan nutrijent. Pomaže stvaranju crvenih krvnih zrnaca i opskrbu tijela kisikom. Vitamin C pomaže organizmu da apsorbira spomenuti vitamin. Pravilo je da se zajedno sa željezom uzima vitamin C.