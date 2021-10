Svakodnevne navike koje vas čine starijim

Starenje je, nažalost, prirodni proces koji (još uvijek zasada...) ne možemo promijeniti, i to je jednostavno tako. Čak i najmladolikiji među nama u nekom trenutku moraju izgledati staro, željeli mi to ili ne.

No, istovremeno, ne moramo baš raditi toliko pogrešaka kako bi izgledali stariji nego što jesmo, a to je zapravo glavni problem.

Stoga, dajemo vam neke od svakodnevnih navika koje možda radite, a zbog kojih brže starite.

Jedete pogrešnu hranu - vjerojatno ste neka preumorni da biste si skuhali pravi, zdravi obrok i u takvim situacijama obično pojedete ono što vam prvo dođe pod ruku. No, problem je u tome što su to najčešće prerađene namirnice pune šećera i ugljikohidrata, a to su sve sastojci zbog kojih brže starite. Ako tu naviku želite promijeniti, pokušajte u prehranu uključiti više namirnica od cjelovitih žitarica, voća, povrća i proteina.

Ne krećete se dovoljno - ako većinu dana provedete sjedeći, to će zasigurno utjecati i na vaše tijelo. Gubitak koštane mase i mišića zbog nedovoljnog vježbanja jedan je od najvećih utjecaja na osjećaj posljedica starenja. Gubitak snage utjecat će na obavljanje normalnih aktivnosti kao što su podizanje ili nošenje predmeta, a također doprinosi gubitku ravnoteže i pokretljivosti.

Ne pijete dovoljno vode - hidratizacija je izuzetno važna za naše stanice i promiče zdrav proces starenja. Ako ste dehidrirani, to se vidi i na vašoj koži pa se pojavljuju bore, podočnjaci, a koža može promijeniti boju.

Ne spavate dovoljno - dovoljno sna je izuzetno važno za naše zdravlje, no našu rutinu spavanja često ometu posao, stres i druge obveze. Dobar san je osnova za dobro zdravlje. "Dovoljno sna je bitno za zdravu koštanu srž, gdje se stvaraju matične stanice", objasnila je doktorica znanosti Ann Louise Gittleman, dodajući da su matične stanice ključne za obnovu svvega u tijelu - od imunološkog sustava do mozga i kostiju.

Previše sunčeve svjetlosti - Sunčeva svjetlost nam je potrebna, ali prtjerano izlaganje suncu može ostariti našu kožu. Naime, sunčeva svjetlost trajno mijenja vašu kožu uzrokujući bore zbog oštećenja vlakana, piše Eat this. Zaštitite svoju kožu kremom za sunčanje, osobito ako planirate biti satima na otvorenom po vrućem, sunčanom danu.

Stres - ako ste konstantno pod stresom, to će se svakako odraziti negativno na vašu kožu. Stres može uzrokovati pojavu bora, akni, a može utjecati i na krvni pritisak, poremećaje u snu i uzrokovati debljanje. Sve to dovodi do toga da izgledate starije nego što zapravo jeste. Neke aktivnosti kao što su joga, meditacija, vježbanje i društvene interakcije mogu vam pomoći da se lakše nosite sa stresnim situacijama u životu.

Stoga, napravite ono što je vašoj moći i promijenite navike koje vas čine starijima, osjećat ćete se bolje.