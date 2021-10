Digitalno okruženje naša je svakodnevica... a oči?

Svakoga dana, u prosjeku, provedemo više od 13.3 sati ispred digitalnih ekrana*. Mobiteli, tableti, TV, digitalni zasloni, rotirajuće reklame u izlozima, digitalni satovi... izloženi smo im na svakom koraku. Kako naše oči reagiraju na to i treba li im dodatna zaštita? Ovo, kao i ostala pitanja vezana uz zdravlje naših očiju, s razlogom se ističu kao važna povodom Svjetskog dana vida, koji ove godine obilježavamo 14. listopada.

Trebamo biti svjesni kako su upravo naše oči i zdrav vid dio našeg zdravlja

Čak 90% svih dobivenih informacija iz okoline dolazi putem osjetila vida. Naše je oko najvažnije osjetilo, a kroz njega stvaramo sliku okoline, percepciju svjetla, boja i dubine. No, nerijetko zanemarujemo važnost zdravih očiju, dobrog vida, prevenciju i zaštitu. Prosječan korisnik provede čak 3 sata dnevno na društvenim mrežama i 8 sati za računalnom, ako se radi o osobama kojima je to u opisu posla. Isto tako, zabilježeno je da dosta korisnika svoje slobodno vrijeme provodi ispred TV-a, pretražujući sadržaje na računalu, Youtube-u ili se ponovno vraća društvenim mrežama. Takav povezan život i izloženost UV i ultra-ljubičastom svjetlu ostavlja velike tragove na zdravlje očiju, jer je već 5 sati dnevno pred ekranima previše, odnosno dovodi do zamora očiju.

Koji je utjecaj lošeg svjetla na naše oči?

Svjetlo dolazi iz različitih izvora i u različitim formama. Ono je neophodno za naš život, ali sva svjetlost nije dobra, odnosno korisna. Upravo suprotno. Neka svjetlost, kao što je štetna UV i plavo-ljubičasta svjetlost, zapravo im šteti, može ubrzati starenje rožnice i pospješuje oksidativni stres što ujedno pospješuje i makularnu degeneraciju, ali i tumor.

Kako zaštititi oči od štetnog svjetla?

Uvedite u svakodnevicu pravilo 20-20-20: Svakih 20 minuta gledanja u ekran napravite pauzu od 20 sekundi gledajući u predmet udaljen barem 6 m (preporuka 20 m) Prilagodite svjetlost na ekranu na minimum Jednom godišnje posjetite stručnjaka za vid i provjerite svoje oči - povodom Svjetskog dana vida u tijeku je besplatna provjera vida u Essilor partner optikama Potražite rješenja u obliku naočala sa specijaliziranim naočalnim lećama koje će vam pomoći u zaštiti očiju ispred ekrana

Prvi znakovi zbog kojih bi se trebali zapitati o zdravlju vaših očiju su zamagljeni fokus, slabiji noćni vid i poteškoće prilkom vožnje u sumrak, sve teže privikavanje s tame na svjetlost, problemi prilikom čitanja, zamor očiju i glavobolja, dvostruka slika i osjećaj pritiska u oku. Na Svjetski dan vida zapitajte se kad ste posljednji puta bili na kontroli vida i rezervirajte novi termin kod svog stručnjaka za vid. Brinite za svoje oči. Izaberite najbolju zaštitu i prevenirajte probleme nastale izloženosti lošem svjetlu. Oblikujte svoje naočale prema osobnim potrebama na OVOJ POVEZNICI i uživajte u dobrom svjetlu.

*(izvor: Nielsen 2020.)