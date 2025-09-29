SUNN O))) u Zagrebu

Američki Sunn O))), bend kojeg mediji prozivaju kraljevima avant garde drone glazbe, dolaze predstaviti jedinstveno iskustvo slušanja u zagrebačko Kino SC u srijedu 15. listopada 2025.

Kao jedan od najutjecajnijih doom/drone metal bendova svih vremena, uz ime Sunn O))) često se vežu opisi glazbenih iskustava koja vas preuzmu, prožmu cijelo tijelo ili protresu do srži. Glazba je to koja ponekad postane toliko glasna da prestaje biti glazba, piše Pop Matters, navodeći da Sunn O))) "testira granice onoga što pjesma jest, njene obrise, trajanje, potrebu za ritmom, promjenom i narativom". Louder Sound piše da je njihova glazba ulaz u nepregledni kontinuum, a kroz dosadašnje albume i suradnje su razbili bilo kakvo ustaljeno poimanje rock'n'rolla, te "šokantno preuzmu vaš živčani sustav i preuzmu frekvencije koje su naši moderni umovi zaboravili poimati."

Sunn O))) Boiler Room Berlin Live Set

Spori tempo, distorzirane gitare, izostanak ritma i melodije, mikrofonija, buka, jedinstveni vizualni izričaj samo su neke od odlika koncerata, a Sunn O)))) na pozornici nastupaju prekriveni ogrtačima, dok prostor napune dimom i glasnom glazbom. Uvučeni u svijet pojačala, težine zvuka i pritiska, distorzija, slušatelji osjete zvuk i jedinstveno iskustvo u tom trenutku.

Osnovani u LA-u 1998., Sunn O)))) su ostali sinonim za drone, doom, sludge, minimalističku, ali i maksimalističku metal noise glazbu i iznimno bučne nastupe uživo. Uz brojne suradnje osovinu benda čine Stephen O'Malley i Greg Anderson, a više od dva desetljeća preispituju naše poimanje glazbe. Dvojac je premostio razlike između metal, drone, suvremene glazbe ili jazza ostajući vjerni principima glasnoće, težine i intenziteta zvuka.

SUNN O))) - Frost (C)

S izdanjem "The Grimmrobe Demos" iz 1999. su protutnjali sa svojom bukom, a nakon "ØØ Void" iz 2000. bilo je jasno da dvojac preispituje način na koji gledamo i slušamo gitarsku glazbu 21. stoljeća. Nakon izdanja "White1" iz 2003., na kojem su gotovali brojni suradnici, mainstream mediji počeli su obraćati pažnju, a dvojac je postao poznat po svojim specifičnim nastupima uživo, čak i u katedralama kao i brojnim festivalima.

Sunn O))) proširuju popis suradnika prema potrebi, a nastupe prilagođavaju specifičnim uvjetima glazbene dvorane, muzeja ili performasa. Dugačka diskografija uključuje brojne goste, bilo da je to suradnja s vokalistom Attilom Csiharom, japanskim rock bendom Boris na albumu "Altar", kompozitorom Scottom Walkerom na "Soused" ili Stevom Albinijem na albumima "Life Metal" i "Pyroclasts". Sunn O)) su nezasitni u eksperimentiranju sa zvukom i live izvedbama, a na izdanju poput "Monoliths And Dimensions" u postavi dvojca se vraćaju elementima kompozicije i jazza.

Slaveći 25 godina postojanja 2003. su snimili EP, vratili se svirkama uživo, sirovom nastupu koji im je u srži, a jedinstvene koncerte održavaju u nekima od njima najdražih gradova i dvorana. Kroz tri tjedna u listopadu i studenom vraćaju se koncertima u Europi, a nastupaju u mjestima u kojima nisu do sada, poput Sofije, Beograda, Thessalonikija, Skopja, snažnim uporištima poput Bruxellesa, Lyona, te omiljenim mjestima među kojima je Zagreb.

SUNN O))) će u jedinstvenom prostoru Kina SC u Zagrebu nastupati kao Shoshin (初心) Duo, a osnivači i gitaristi O'Malley i Anderson uvode u nalet pojačala, distorzija i buke, sirovih riffova i privremenih struktura pritiska zvuka.

Ulaznice su u prodaji u sustavu Core Event po cijenama od 28, 32 i 36 eura, ovisno o sektorima.