Headroom '25 u subotu u Azimutu

Klub Azimut u Šibeniku ove subote, 27. rujna, postaje glavno odredište za sve ljubitelje svježeg glazbenog izričaja. Na jednom mjestu okupit će se tri mlada, a već vrlo aktivna benda s različitih strana Hrvatske, u okviru trećeg izdanja malog, ali važnog festivala - Headroom '25. Nastupaju: Gradske Bitange, Foster i Smrdljivi Martini.

Headroom '25 je manifestacija koja počiva na entuzijazmu mladih, a cilj mu je pružiti prostor, vrijeme i publiku bendovima na početku njihovog puta. Ovaj događaj ujedno i otvara novu koncertnu sezonu u šibenskom Azimutu, nudeći publici priliku da upozna nova glazbena imena i osjeti autentičnu energiju novih naraštaja glazbenika.

„Njegov sam početak bio je iz nekih sasvim drugačijih razloga, ali je izrastao u festival gdje je cilj podupirati mlade 'up-n-coming' bendove u Azimutu na početku njegove jesenske sezone", podsjeća Tara Šolić, koja stoji iza organizacije glazbenog događanja.

Program večeri obilježit će tri izvođača: Gradske Bitange, Foster i Smrdljivi Martini.

Gradske Bitange su rock bend iz Valpova, osnovan 2018. godine. Iza sebe imaju tri objavljena singla i debi album "Grad" koji imate priliku premijerno čuti u Azimutu ove subote. Bend također broji respektabilan broj nastupa uživo po cijeloj Hrvatskoj, među kojima se posebno ističe INmusic festival u Zagrebu. Njihov zvuk predstavlja mješavinu novog vala, indie-a i alternativnog rocka. Članovi benda su Domagoj Ivić (vokal i gitara), Mislav Sušić (vokal i solo gitara), Noa Bolkovac (bas gitara) i Matko Varžić (bubnjevi).

Foster je splitski alt-rock trio osnovan je 2022. godine i otada donosi posebnu, sirovu žensku energiju, savršeni balans između snažnih vokala i nježnih bekova, distorzirane gitare, masne bas dionice i divlji ritam bubnjeva na pozornice diljem Hrvatske. Iza sebe imaju EP „To the Shore" koji su prošle godine najavile singlom „Blodshot Eyes", dok su nedavno predstavile novi singl i spot „Bite Your Tongue" za čiju je produkciju zaslužan Ivan Božanić. Čine ga: Sara Mihaela Dedić (vokal i gitari), Lana Beović (basu i prateći vokali) te Ivana Županović (bubnjevi).

Smrdljivi Martini su zagrebački bend nastao 2021 godine. Svoje najranije početke imali su na pozornicama Supervala, no u međuvremenu su svirali u mnogim hrvatskim i inozemnim gradovima, i na nama bliskom Zlarin Street Festivalu. To je zagrebački bend koji pjeva o konkretnim doživljajima svoje generacije, pametnim, ali i blesavim forama, najboljim kombinacijama hrane, ljubavi i svom gradu. Sviraju punk rock glazbu s raznim drugim utjecajima kao što su prog, grunge i funk. Članovi su Lovro Urlić (gitara i vokal), Zvonimir Curiš (gitara), Noa Klemenčić (bas i vokal) i Nikola Andrašić (bubnjevi i vokal).

Program počinje u 21 sat, a upad je simboličnih pet eura za večer punu energije, koja obećava da će svi sudionici - kako bendovi, tako i publika - doživjeti nezaboravno iskustvo, poručili su mladi glazbenici.