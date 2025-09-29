ETHER is back ;)

Nakon kraće umjetničke stanke, ETHER ponovno osvaja domaću glazbenu scenu i to moćnim singlom "Mrtva tišina". Ova pjesma donosi novi, još intimniji i snažniji pogled na njezin umjetnički svijet, spajajući sirovu emociju s vrhunskom produkcijom.

Autorski potpis pod tekst stavlja Nikol Ćaćić, dok je na glazbi surađivala s producentom Lukom Vidovićem, zaslužnim za miks i master pjesme te za kameru pratećeg videa. Za styling i makeup zaslužna je upravo Nikol Ćaćić, koja je osmislila pokret uz mentorstvo Ivone Medić.

Govoreći o inspiraciji za pjesmu, ETHER je istaknula: "Ponekad jednostavno moram napisati pjesmu koja nije mistična, nego toliko banalna da odmah znaš o čemu se radi. Ova pjesma nije magična - ona je sirova, prepuna frustracije. Možda me nakon ovoga napokon pronađe ona sreća koja čini komunikaciju s ljudima jednostavnijom.

Nikol Ćaćić od najranijih dana njeguje strast prema glazbi - već kao djevojka počinje pisati pjesme i nastupati. Njezin trud prepoznala je i podržala Istarska županija, zahvaljujući čemu je osnovala bend NLV te izdala EP i LP koji su dobili pohvale glazbene kritike.

Kroz godine stvaranja i istraživanja vlastitog glazbenog identiteta, pokreće solo projekt ETHER te 2022. objavljuje debitantski album "Bitke na makovim poljima". Album je privukao veliku pažnju i donio joj čak tri nominacije za nagradu Rock&Off, gdje je osvojila nagradu u kategoriji "Elektro&Off" za najbolju elektroničku umjetnicu.

Ulaskom u 2025., ETHER podiže svoj rad na novu razinu - okuplja glazbeno-scenski sastav s kojim priprema autentičan koncertni performans. Pjesme s debitantskog albuma, kao i nove uratke, pretvara u jedinstvenu izvedbu podijeljenu u četiri čina.

Na sceni joj se pridružuju bek-vokalistice Antonela Macuka i Marta Bošnjak te DJ-ica Beate Lazarević, a Ivona Medić je napravila koreografiju za cijeli nastup. Zajedno stvaraju audiovizualno iskustvo u kojem se glazba isprepliće s pričama, pokretom i atmosferom, dajući publici priliku da uđe u svijet ETHER - svijet introspektivnih emocija, snažnih vizuala i beskompromisne umjetnosti.