Pasalo je dobota cilih pet godišć otkad se ormo Mudri Brk Festival, a peto godišće tuko proslavit propju kako tribo. Loni su iz organizacije još najovili datume koje ovin puten potvarđijedu - Mudri Brk Festival odaržat će se u Ljetnemu Kinu Jelsa na Foru 29. sedmega i 1. osmega 2026. Organizatori su se pensali sa čin da portidu, a zasad je odlučeno da će osim glavnega koncertnega programa bit još tri dona dodatne akcije po mistu. Nećedu dodatno tarmat jednu poznotu domoću pjevačicu i kantat joj pod ponistru, to ostavijedu da bude ka i dosle.

U pasonih pet godišć Mudri Brk Festival je na otok For dove masu imenih alternativne domoće scene, bilo je tote i otočkih koncertih ko ča je Šo!Mazgoon i Kopito, veselili su se i sa novijin imenima, a osim ča organizirodu koncerte u ljetnemu kinu, cilo misto živne tih par don. Ka i dosle, ciljo se da festival bude krajen sedmega miseca, somo ča su ovo godišće odlučili čapat i jedon don osmega.

Osim centralnega koncertnega programa, opet će bit izložbih, programih za dicu, čistit će se vale i peti put će se pokozat da je festival stvarno masu dobar đir. Korte su već u prodaji, a morete ih nabavit u sustavu Core-event.

Tekst von nećemo privest, ko je kapi, kapi je. A i red je da se digod objovi čagod i na dijalektu. Dovoljno smo slušoli razne dijalekte po medijima i Mudri Brk Festival ovega puta gre totalno po domoću. Organizatori su se zafolili Općini Jelsa, Turističkoj zajednici Općine Jelsa i svima koji su sa njima pasonih godišć napravili da ovin festival zaživi kako tribo.

Za one koji nisu razumjeli, ukratko - Mudri Brk Festival održat će se od 29. srpnja do 1. kolovoza ove godine u Jelsi na otoku Hvaru, a ulaznice možete nabaviti u sustavu Core-event.