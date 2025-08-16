« Kultura
OSVRT

Stvarno nestvarne žene Damira Medvešeka

Sve su one beskrajno lijepe, otmjene, fine, s vrhunskim manirima, senzacionalne ljepote i prodornih očiju, uglavnom tihe i šutljive na nizu portreta

Damir Medvešek
Damir Medvešek (Arhiva)
Jedna od njemu omiljenih tema, motiva kod istaknutog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Damira Medvešeka, autora impozantnog opusa i europskog ugleda, jesu i portreti žena, stvarno nestvarnih žena, koje je susretao a neke je zacijelo zamišljao.

Sve su one beskrajno lijepe, otmjene, fine, s vrhunskim manirima, senzacionalne ljepote i prodornih očiju, uglavnom tihe i šutljive na nizu portreta.

Izuzetna privlačnost tih tajanstvenih osoba iznimna je.

Istodobno slikar je oko njih stvorio dojam kako su one uistinu stvarne i mogu se ponekad i ponegdje sresti .

One žive svoje čudesne živote na crtežima i slikama Damira Medvešeka u dalekom i nedostupnom svijetu.

Njihova ljepota nije prolazna, dokle god će postojati platno i boja, papir i olovke u boji, dokle se bude vidio akvarel i njihova će nepromjenljiva ljepota biti vječna.

Rafinirani ciklus velikog majstora likovne umjetnosti , akademskog slikara Damira Medvešeka, posvećen ljepoti žene.

Piše: Miroslav Pelikan
16.08.2025. 15:00:00
    
